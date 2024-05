Ankara

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatının (ÜNİAK) organize ettiği etkinlik kapsamında İletişim Fakültesi önünde bir araya gelen öğrenciler, İsrail'in saldırılarını protesto etti, Avrupa ve Amerika'da çeşitli üniversitelerde Filistin için yapılan protestolara destek verdi.

Öğrenciler, Türk ve Filistin bayrakları ve "Filistin'de katliam var, "Müslüman zulme boyun eğmez" ve "Kampüsten direnişe selam" yazılı dövizlerle slogan atarak yemekhane binasına kadar yürüdü.

Burada çimlerin üzerine İsrail'in yaptığı saldırılar sonucu yaralanan ya da ölen çocukların fotoğrafları ile onları temsilen çocuk ayakkabıları bırakıldı.

Grup adına açıklama yapan Esra Abdurrahmanoğlu, İsrail'in yaptığı barbarlığın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uluslararası platformlara taşındığını söyledi.

ABD'de Filistin'e destek eylemleri düzenleyen üniversite öğrencilerinin yanında olduklarını belirten Abdurrahmanoğlu, şöyle devam etti:

"ABD'de öğrencilerin ve akademisyenlerin katılımıyla başlayan İsrail karşıtı gösteriler dünya genelinde onurlu duruşun başkaldırı fitilini ateşlemiştir. ABD genelindeki onlarca kampüse yayılan ve bu insani duruşu derslerini iptal ettirmek, disiplin soruşturmasına sevk edilmek hatta tutuklanmak pahasına sergileyen, eylemlere katılan, sesini yükselten tüm kardeşlerimize AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı olarak yürekten teşekkür ediyoruz. Bizler de vicdan sahibi her bir genç gibi AK Parti Gençlik Kolları olarak Gazze'de yaşanan katliama karşı on binlerce gencin katılımıyla ilk günden bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 'SayStop' eylemlerimize, boykot çağrılarımıza ve yardım faaliyetlerimize ve Gazze halkının çığlığına ses veren herkesin farklılıklarına bakmaksızın yanında olmaya devam edeceğimizi bildiriyoruz."

Konuşmanın ardından öğrenciler oturma eylemi yaptı.

Eskişehir

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) öğrencileri, ABD üniversitelerindeki Filistin eylemlerine destek olmak ve İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek için yürüyüş düzenledi.

ESOGÜ İlahiyat Fakültesi Öğrenci Topluluğunca Meşelik Kampüsü'nde gerçekleştirilen programda, İlahiyat Camisi'nin önünde toplanan öğrenciler, açtıkları pankart ve dövizlerle İsrail yönetimini protesto etti.

Merkez Yemekhane önüne kadar ellerindeki Türk ve Filistin bayrakları ile katılımcılar, Filistinlilere destek sloganları attı.

İlahiyat Fakültesi İHH Kulübü Başkanı Ömer Koca, yürüyüşün ardından grup adına yaptığı açıklamada, özgürlüğün ruhunun Gazze'de bulunduğunu, ABD'de ise sadece heykelinin olduğunu söyledi.

İsrail'in İslam topraklarını işgal ederek 100 yıla yakın süredir soykırım yaptığını dile getiren Koca, "Filistin meselesi bugün artık sadece Müslümanların değil, kalbinde merhamet zerresi taşıyan tüm insanların ortak davası haline gelmiştir. Bu sebepledir ki Amerika'daki, Kanada'daki üniversite öğrencileri, akademisyenler, okuldan atılmayı dahi göze alarak kampüslerde bu soykırımı protesto ediyor ve zalimlere lanet okuyorlar." diye konuştu.

Hem İslam dünyasına hem de kalbinde zerre insanlık taşıyan herkese seslendiklerini ifade eden Koca, bugünün mazlumun yanında, zalimin karşısında durma, hakkı haykırma günü olduğunu vurguladı.

Bugünün, dünyadaki adaletsiz düzenin değişmesi için harekete geçme günü olduğunu kaydeden Koca, "Tüm insanlığı ve yeryüzündeki tüm kurum ve kuruluşları hakkı savunmaya, mazlumlara yardım etmeye çağırıyoruz. Gazze'de insanlığa karşı işlenen soykırım suçuna karşı ağaya kalkmaya bekliyoruz. Katliamın bir an önce durdurulması ve suçluların uluslararası mahkemelerde yargılanmasını talep ediyoruz." dedi.

Açıklamanın ardından Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

Çanakkale

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ), AK Parti İl Gençlik Kollarının üniversite birimince Gazze'ye destek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesi'ndeki Öğrenci Sosyal Etkinlik Merkezi (ÖSEM) önünde toplanan öğrenciler, İsrail aleyhine slogan attı.

"Çocuklardan ve adaletten yanayız", "Filistin'de katilin parmak izi İsrail", "Müslüman zulme boyun eğmez", "Filistin'de katliam var" yazılı döviz ve pankartların açıldığı etkinlikte, grup adına hazırlanan basın açıklaması okundu.

Açıklamada, 1948'den bugüne kadar milyonlarca masum ve mazlum Filistinli'yi göç, kıtlık ve ölümle sınayan İsrail yayılmacılığının, 7 Ekim 2023 itibarıyla tarihin akışı içinde "insanlığın utanç tablosu" olarak değerlendirilecek bir soykırım halini aldığı belirtildi.

Çocuk, kadın erkek, genç yaşlı, engelli ayırt etmeksizin 209 gündür 35 bin kişinin İsrail barbarlığı tarafından katledildiği, binlerce kişinin evinden yurdundan göçe sürüklendiği, kundaktaki bebeklerin bombardımanlar sonucunda enkaz altında can verdiği bir soykırımın yaşandığı hatırlatılan açıklamada, egemen güçlere ve uluslararası örgütlere elindeki siyasi, askeri ve ekonomik gücü kullanarak sessizlik baskısı yapan sözde İsrail devletinin artık mızrağın çuvala sığmadığının farkına varması gerektiği vurgulandı.

Dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan dinleri, ırkları, renkleri ve dilleri birbirinden farklı olan ancak vicdanı Gazze'deki çocuklar ve kadınlar için atan yürekli insanlar tarafından İsrail barbarlığının protesto edilmeye başlandığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özellikle geçtiğimiz hafta ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nde öğrencilerin ve akademisyenlerin katılımıyla başlayan İsrail karşıtı gösteriler dünya genelinde onurlu duruşun başkaldırı fitilini ateşlemiştir. ABD genelindeki onlarca kampüse yayılan ve bu insani duruşu derslerini iptal ettirmek, disiplin soruşturmasına sevk edilmek hatta tutuklanmak pahasına sergileyen, eylemlere katılan, sesini yükselten tüm kardeşlerimize AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı olarak yürekten teşekkür ediyoruz. Bizler de vicdan sahibi her bir genç gibi AK Parti Gençlik Kolları olarak Gazze'de yaşanan katliama karşı on binlerce gencin katılımıyla ilk günden bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 'Say Stop' eylemlerimize, boykot çağrılarımıza ve yardım faaliyetlerimize ara vermeksizin devam edeceğimizi ve Gazze halkının çığlığına ses veren herkesin farklılıklarına bakmaksızın yanında olmaya devam edeceğimizi bildiriyoruz. Çanakkale ÜniAK teşkilatları ve ÇOMÜ öğrencileri olarak Gazzeliler'in çığlıklarına kulak veren ABD'nin Michigan Üniversitesi öğrencilerinin yanında olduğumuzu belirtiyor, 81 ilimizde bulunan bütün üniversiteli kardeşlerimizi ve akademisyenlerimizi İsrail barbarlığına karşı durmaya, Gazzeli kardeşlerimizin yanında olmaya ve Say Stop eylemlerimize ses vermeye davet ediyoruz."

Açıklamanın ardından öğrenciler, ÖSEM önünden yerleşkenin girişine kadar ellerinde döviz ve pankartlarla, slogan atarak yürüyüş yaptı.

Yürüyüşe, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Alperen Uysal, İHH İl Temsilcisi Numan Yaşar da katıldı.

Sakarya

Sakarya Üniversitesi'nde (SAÜ) öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

Esentepe Kampüsü'ndeki kafe önünde toplanan Üniversiteli Akil Gençlik Öğrenci Topluluğu (ÜNİAK) üyeleri, Filistin bayrakları ve "İsrail savaş suçlusudur", "Özgür Filistin", "Filistin'de katliam var" yazılı dövizlerle Hukuk Fakültesi önüne kadar yürüdü.

Öğrenciler, AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci'nin de katıldığı yürüyüşte tekbir getirerek Gazze'ye destek sloganları attı.

SAÜ ÜNİAK Başkanı Mahmut Güdek, yaptığı basın açıklamasında, 1948'den bugüne milyonlarca masum ve mazlum Filistinliyi göç, kıtlık ve ölümle sınayan İsrail yayılmacılığının, 7 Ekim 2023 itibarıyla soykırım halini aldığını belirtti.

Gazze'de 209 gündür çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı, engelli ayırt etmeksizin binlerce kişinin katledildiği, binlercesinin yurdundan göçe sürüklendiği, kundaktaki bebeklerin bombardımanlar sonucu enkaz altında can verdiği soykırımın yaşandığını anlatan Güdek, "İnsanlığın yaşadığı acıları, canı yananın rengine, dinine ve diline göre tasnif etmeyi, kınamayı ve lanetlemeyi kendisine paye bilen çifte yüzlü egemen güçler ile uluslararası örgütler ise vahşeti yaşatan İsrail olunca bir kez daha sessiz kalmayı, katledilen bebeklerin görüntülerine karşı gözlerini kapatmayı, masum kadınların feryatlarına karşı kulaklarını tıkamayı tercih etmişlerdir." diye konuştu.

ABD'de eylemlere katılan üniversitelilere teşekkür

Güdek, egemen güçlere ve uluslararası örgütlere elindeki siyasi, askeri ve ekonomik gücü kullanarak sessizlik baskısı yapan sözde İsrail Devleti'nin artık mızrağın çuvala sığmadığının farkına varması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uluslararası platformlara taşınan İsrail barbarlığının, dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan dinler, ırklar, renkler ve diller birbirinden farklı olan ancak vicdanı Gazze'deki çocuklar ve kadınlar için atan yürekli insanlar tarafından protesto edilmeye başlandığını aktardı.

Güdek, özellikle geçen hafta ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nde öğrencilerin ve akademisyenlerin katılımıyla başlayan İsrail karşıtı gösterilerin, dünya genelinde onurlu duruşun başkaldırı fitilini ateşlediğini dile getirerek, "ABD genelindeki onlarca kampüse yayılan, bu insanlık duruşu derslerini iptal ettirmek, disiplin soruşturmasına sevk etmek hatta tutuklanmak pahasına sergileyen, eylemlere katılan, sesini yükselten tüm kardeşlerimize AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı olarak yürekten teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Gazze'de yaşanan katliama karşı "SAYSTOP" eylemlerine, boykot çağrılarına ve yardım faaliyetlerine ara vermeden devam edeceklerini belirten Güdek, Gazze halkının çığlığına ses veren herkesin farklılıklarına bakmaksızın yanında olmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Güdek, Gazzelilerin çığlıklarına kulak veren ABD'nin MIT Boston Üniversitesi öğrencilerinin yanlarında olduklarını vurgulayarak, Türkiye'de bütün üniversitelerdeki teşkilatları ve akademisyenleri, İsrail barbarlığına karşı durmaya, Gazzeli kardeşlerinin yanında olmaya ve "SAYSTOP" eylemlerine ses vermeye davet etti.

SAÜ ÜNİAK üyesi Feyza Ergürbüz de açıklamayı İngilizce okudu.

Erzurum

Atatürk Üniversitesi öğrencileri, ABD'deki üniversitelerde düzenlenen Filistin eylemlerine 2 dilde okunan basın bildirisiyle destek verdi.

Üniversite kampüsünde bir araya gelen öğrenciler adına basın bildirisini, Genç Vizyon Kulübü Başkanı Oğuzhan Öztürk, Türkçe, Kulüp Başkan Yardımcısı Zehra Fırat ise İngilizce okudu.

Oğuzhan Öztürk, 1948 yılından bugüne milyonlarca masum Filistinlinin öldürüldüğünü ve 7 Ekim 2023 itibarıyla insanlığın utanç tablosu olarak değerlendireceği bir soykırım halini aldığını ifade etti.

Gazze'nin İsrail tarafından soykırıma uğradığını ifade eden Öztürk, uluslararası örgütlerin ise yaşananlara karşı sessiz kaldığına işaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yaşananların uluslararası platformlara taşındığını ve dünyanın birçok yerinde protestoların başladığına işaret eden Öztürk, "Gazzelilerin çığlıklarına kulak veren ABD'nin George Washington Üniversitesi öğrencilerinin yanında olduğumuzu belirtiyor, 81 ilimizde bulunan bütün üniversiteli kardeşlerimizi ve akademisyenlerimizi İsrail barbarlığına karşı durmaya, Gazzeli kardeşlerimizin yanında olmaya ve SAYSTOP eylemlerimize ses vermeye davet ediyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrenciler, tekbirler getirerek, Türkçe ve İngilizce İsrail aleyhine sloganlar attı.

Öğrenciler, daha sonra ellerinde Türk ve Filistin bayrakları, pankartlar ve dövizlerle yürüyüş gerçekleştirdi.

Üniversite kampus alanında ayrıca bazı ağaçlara Filistin bayrakları asılarak, boykot çağrısında bulunuldu. Üniversitelilerin bir araya geldikleri alanda Filistin için kermes satışları da yapıldı, dünyaca ünlü resimler ise Gazze'de yaşananlara uyarlanarak sergilendi.