Girne

Tezcan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), TUSAF tarafından düzenlenen 17. Uluslararası Kongre ve Sergisi'nin kapanışında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin değirmencilik sektöründe dünyada önde gelen ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Türkiye'de üretimin sürdürülebilirliği için çiftçinin desteklenmeye devam edilmesi gerektiğini vurgulayan Tezcan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda üretimin öneminin tüm dünyada daha iyi anlaşıldığını bildirdi.

Tezcan, savaşla oluşan lojistik sektöründeki sıkıntıların tüm dünyayı etkilediğine dikkati çekerek, "Türkiye'de üretimin devam etmesinden dolayı biz çok şanslıydık. Toplumumuzu unsuz bırakmadık." diye konuştu.

En çok un ihracatı Irak'a yapılıyor

Türkiye'nin dünya un ihracatı şampiyonu olduğuna işaret eden Tezcan, "Bu ihracatı yapmak her zaman kolay olmuyor. Bazı zamanlar ürün bulamıyorsunuz. En zor zamanlarda biz dünyadan ürünü bulup un olarak dünya sofralarına ulaştırıyoruz. Gittiğimiz ülkelere de en iyi fiyatlı ve kaliteli unu götürüyoruz. Türk unu marka olarak kabul ediliyor." ifadelerini kullandı.

Tezcan, en çok un ihracatı yapılan ülkenin Irak olduğu bilgisini vererek, bu ülkede un fabrikalarının kurulmaya çalışıldığını ancak Türkiye'deki unun kalitesine ulaşılamadığını anlattı.

Türkiye'nin geçen yıl yaklaşık 1,5 milyar dolarlık un ihracatıyla rekor kırdığını anımsatan Tezcan, şunları kaydetti:

"Türkiye yıllık 3 milyon ton civarında un ihracı yapmaktadır. Bu yıl 3 aylık un ihracatı rakamlarına baktığımızda, geçen yılla hemen hemen aynı düzeyde. Bu sene de geçen seneye göre un ihracatında bir miktar da olsa artış bekliyoruz. Lojistik süreçler lehimize gelişiyor, fiyat anlamında da avantajlı olacağımızı düşünüyoruz. Mevcut şartlarda büyük değişiklikler olmazsa un ihracatımız artarak devam edecektir."

Tezcan, ülkede çok fazla buğday tohumu çeşidi üretildiğini, bu konuda sadeleştirmeye gidilebileceğini dile getirdi.

Haluk Tezcan, TUSAF tarafından düzenlenen serginin sektöre olumlu katkılar sağladığını da ifade etti.

AA