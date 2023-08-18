İSTANBUL- Oğul Aktuna, “ Ya siyasetten vazgeçecektim ya da bir çıkış yolu arayacaktım. Seçmen sandığa gitmek istemiyor, bu yüzden benim hareketim bir anlamda partisiz siyasettir. İlk hedefimiz İstanbul’da 39 ilçede örgütlenmek olacaktır. Bunun zor olmadığını görüyorum. Umut her zaman var” diyerek sözlerini sürdürdü. Hem muhalefete hem de iktidara alternatif olacak bir hareket başlatacağını duyuran Aktuna için bu hareket, hem iktidara hem de muhalefete karşı olacaktır. Türkiye'de kurulu olan müesses nizama karşı bir harekettir. Türk siyasetinin ezberini bozmak, içine düştüğü çıkmazdan çıkarmak, Türk Siyasetini yeni ve sağlıklı işleyen bir zemine çekmek için yola çıkan Aktuna, siyaseti ekonomik ve sosyal refah üzerinden yapacağını, iktidar ve muhalefetin geleneksel siyaset tarzının dışında bir hareket başlatma amacıyla bu adımı attığını ifade etti.

Oğul Aktuna, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirerek, şunları aktardı: "Kendisi adaydı, kendisi kaybetti. Bütün "Altılı Masa" bileşenleri onu destekledi. Hatta dışarıdan HDP’nin de desteğini aldı, yani bütün Türkiye’nin desteğini aldığı halde kaybetti. Bu başarısızlığın sorumlusu olarak kendini görmüyor. Farklı sebepler öne sürüyor ve siyasi bedelini ödemek istemiyor. İYİ Parti de CHP de koltuk siyasetinden vazgeçmiyor, muhalefet parti olamıyor" değerlendirmesini yaptı .

Aktuna, başlattığı bu hareket ile parti kurulumunu hedeflediğini bildirdi.

HABER: DİNÇER KARACALAR