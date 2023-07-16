Trabzonspor'un golcü oyuncusu Umut Bozok, Slovenya'da NK Celje takımı ile 2-2'lik skorun ardından muhabirlerin sorularını yanıtladı. Bozok, "Bence bu sene Süper Lig'in seviyesi bir üst kata çıktı. Çok önemli transferler yapıyor takımlar. Ama biz çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah ilk 3'e oynayacağız." dedi.

Yeni sezonda Transferlerle Süper Lig'in seviyesinin arttığına işaret eden Bozok konuşmasına şöyle devam etti:

"Bence bu sene Süper Lig'in seviyesi bir üst kata çıktı. Çok önemli transferler yapıyor takımlar. İstanbul takımları ve Anadolu takımlarında inanılmaz transferler yapıyor. Bu bence Türkiye için çok güzel bir şey. Çünkü futbolun seviyesi açısından çok önemli. Tabii ki ben geçen sene biraz zor dönemler yaşadım. Hoca gelince bana daha fazla şans verdi. Ben de onu değerlendirmeye çalıştım ve hocamız geldikten sonra 4-5 tane gol attım. Bu benim için çok önemli. Hocamıza da yeni sezon için kendimi göstermek istedim. Bu sezon çok zor olacak. Herkes biliyor. Ama biz çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah ilk 3'e oynayacağız. Ben buna inanıyorum. Çünkü çok iyi bir takımımız var. Hoca çok iyi, camia inanılmaz, yönetim de yardımcı oluyor. Her şey iyi gidiyor. Çalışmaya devam. Kampımız 10 gün daha devam edecek ve lig yavaş yavaş başlayacak."

HABER: BEYZA BETÜL CİHAN