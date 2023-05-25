İstanbul

Yıldırım, temelleri 3 Mayıs'ta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı programla atılan Hekimbaşı kentsel dönüşüm konutları şantiye sahasında AA muhabirine, ilçedeki kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında 2012'den bu yana Ümraniye'de ciddi bir çalışma yapıldığına işaret eden Yıldırım, Ümraniye Belediyesinin "Gönüllü Kentsel Dönüşüm Hareketi" ve "Kentsel Dönüşüm Bilinçlendirme Programı"na ilişkin bilgi verdi.

Bu çalışmalar kapsamında 6 bin 200'e yakın bina ve 22 bin bağımsız bölümün sahipleriyle toplantı yapıldığını anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımıza riskler ve kentsel dönüşüm yasası anlatıldı. Bizim kentsel dönüşüm ofisimiz var. Ayrıca arkadaşlarımız mahallelere giderek yerinde bilgilendirme çalışmaları yapıyor. Ümraniye'mizde 6306 sayılı yasaya göre 90 bin kişi kendi yapısıyla dairesiyle alakalı neler yapacağını biliyor. 2012'den beri ise Ümraniye'mizde yaklaşık 3 bin 200 bina -bu da hemen hemen 12 bine yakın bağımsız bölüme tekabül ediyor- yenilenmiş oldu. Ümraniye'nin 1999'dan önce yapılan bina stokunun şu anda yüzde 65'i depreme dayanıklı şekilde yenilenmiş durumda. 2012'den beri de Ümraniye'mizde vatandaşlarımıza 70 milyona yakın kira ödemesi yapıldı. Devam eden binaların da kira ödemesi yapılıyor. Bir de bizim kentsel dönüşüm kapsamında olan beş büyük mahallemiz var, buraların da yenilenmesi lazım."

"Kampanya kapsamında 6 bin 226 bağımsız birim için başvuru yapıldı"

İsmet Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Yarısı Bizden" Kampanyasına ilçede gösterilen ilgiye değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kampanyayla eski, ruhsatlı ya da ruhsata aykırı yapıların depreme dayanıklı şekilde dönüştürülmesi hedefleniyor. Bir binada olan daire sahiplerinin 30 mayısa kadar müracaat etmeleri gerekiyor. Evraklar tamamlandığında üçte iki çoğunluğa ulaşılması lazım. Örneğin 10 dairelik bir binanın maliyeti 10 milyon ise bunun 5 milyonunu vatandaşımız kendisi verecek, 5 milyonu ise devlet tarafından karşılanacak. Vatandaşın ödeme güçlüğü varsa ayrıca kredilendirme yapacak devletimiz. Bu kredilendirme de düşük bir oran olan 0,79 faizle vadeli şekilde olacak. Ayrıca bir yıl da ödemesiz olacak. Kampanya kapsamında Ümraniye'de 6 bin 226 bağımsız birim için başvuru yapıldı ve bu da 25 bin kişiyi etkiliyor. Bunu her devlet yapamaz."

"Böyle bir imkan, devlet kuşu olarak kimsenin başına konmaz"

Konut sahiplerinin "Yarısı Bizden" kampanyasına mutlaka başvurmalarını isteyen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Böyle bir imkan, devlet kuşu olarak kimsenin başına konmaz diye düşünüyorum. Afet riski altındaki bu binalarımızın yenilenmesi için vatandaşlarımızdan ricam aralarında anlaşarak ofislerimize ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğüne müracaatlarını yapsınlar. Şu ana kadar bitirilen ve başvurusu yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları tamamlandığında Ümraniye'de daire olarak 220 bin bağımsız bölüm, 30 bin de iş yeri, bir program dahilinde 5 yıl içinde depreme dayanıklı, güvenli konutlar haline gelecek."

Hekimbaşı'da temeli atılan kentsel dönüşüm alanındaki çalışmalara da değinen Yıldırım, 111 yapıda 178 bağımsız birimin bulunduğu 40 bin metrekarelik alanda, ikisi ticari 20 bloğun inşa çalışmalarının sürdüğünü belirterek, 591'i konut 619 bağımsız birimin tamamlanmasıyla 2 bin 400 vatandaşın güvenli yerleşime sahip olacağını anlattı.

AA