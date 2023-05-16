İSTANBUL - Ümraniye Belediyesi, gençlere yönelik etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bu çerçevede Ümraniyeli gençler, Milli Mücadele’nin en önemli dönüm noktalarından biri olan Çanakkale’ye götürüldü. Tur programı çerçevesinde gençler; Eceabat’tan geziye başlayarak, Çamburnu Kalesi, Ağadere Şehitliği, Değirmenburnu Tabyası, Kilitbahir Köyü, Kilitbahir Kalesi, Namazgâh Tabyası, Havuzlar Şehitliği, Muharebe Bölgesi, Soğanlıdere Vadisi, Soğanlıdere Şehitliği, Şahindere Şehitliği, Şehitler Abidesi, 57. Alay Şehitliği ve Conk Bayırı’nı ziyaret etti. Gezi süresince rehberler, gençlere detaylı bilgiler aktararak soruları yanıtladı. İki haftada 5 bin Ümraniyeli gencin Çanakkale’ye gönderildiği etkinlikte Başkan İsmet Yıldırım, haftanın belirli günleri düzenlenen Çanakkale gezisine gidecek olan gençleri bizzat yolcu etti.

“Gençlerimizin tarih bilincinin gelişmesine yardımcı oluyor”

Başkan İsmet Yıldırım geziyle ilgili yaptığı açıklamada, “Ümraniye Belediyesi olarak gençlere yönelik önemli çalışmalar yürüten belediyelerin başında yer alıyoruz. Bunlardan biri de yılın belirli zamanlarında düzenlediğimiz Çanakkale gezileri. Bu turlar, gençlerimizin tarih bilincinin gelişmesine yardımcı oluyor. Ülkemizin ne kadar zor koşullarda kurulduğunu gençlerimiz gidip yerinde görüyor. Amacımız; gençlerin gelecekte ailesine ve topluma faydalı, milli şuur ve bilinci taşıyan bireyler olmalarına katkı sağlamaktır” dedi.

HABER: GİZEM ÇAKAL