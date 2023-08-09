Ankara

Koca, bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde 7-13 Ağustos Ulusal UMKE Haftası dolayısıyla düzenlenen ve 81 ilden UMKE gönüllülerinin bulunduğu programa katıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde UMKE ekiplerinin sahada üstün gayret sergilediğini belirten Koca, 5 bin 332 UMKE görevlisinin tüm deprem bölgelerinde arama kurtarma faaliyeti yürüttüğünü söyledi.

Bu yıldan başlayarak 7-13 Ağustos haftasını, "UMKE haftası" olarak kutlayacaklarını dile getiren Koca, UMKE gönüllülerinin afet ve felaketlerde çok kritik görevler üstlenerek milletimizin medarıiftiharı olduğunu ifade etti.

"Kurumsal ve toplumsal düzeyde değişimleri gerçekleştirmek zorundayız"

Gelecekte UMKE'nin daha nitelikli, yenilikçi bir gelişim süreci yaşamasını önemsediklerini belirten Koca, "Buna mecburuz. Depremlerin, yaşadığımız coğrafyanın yadsınamaz gerçeği olduğunu acı tecrübelerle biliyoruz. Millet ve devlet olarak bu gerçeği dikkate alan bir yenilenme ihtiyacını aklımızdan çıkaramayız. Geleceği daha güvenli ve sağlıklı yaşayabilmek için, çıkardığımız derslerden hareketle, kurumsal ve toplumsal düzeyde gereken değişimleri gerçekleştirmek zorunda olduğumuzun farkındayız." diye konuştu.

"Sağlığı hedefleyen tüm eylemlerin uyumlu birlikteliğine katkı sunacak yeni açılımlar UMKE'nin gelişim hedeflerinde öncelikli bir konuma sahip olmalıdır." diyen Koca, sağlık hizmetlerinin sorumluluğunu üstlenen kimseler olarak afet ve felaketlerde müdahale kapasitesini bütünsel ve yenilikçi bir bakış açısıyla geliştirilmesi gerektiğini anlattı.

Marmara depreminden çıkarılan dersle, acil sağlık hizmetleri çatısı altında 2003 yılında UMKE'nin kurulduğunu hatırlatan Koca, "Bugün 30 Bölge ve 81 ilde örgütlü, 15 bin 200 UMKE gönüllüsü sağlık çalışanımız var. 2020 yılında afetlerde ve acil durumlarda sağlık hizmetleri yönetmeliği çıkartarak sağlık hizmetlerini etkin ve verimli kılacak süreçlerin usul ve esaslarını belirledik. Tüm UMKE gönüllülerimiz Dünya Sağlık Örgütü’nün Uluslararası EMT Tip 2 verifikasyonuna sahip." bilgisini paylaştı.

"UMKE'yi arama kurtarma ve medikal destek sağlayan bir yapıya kavuşturacağız"

Gönüllü kadronun yetkinliklerini daha da geliştirilmesi, kadronun artırılmasını önemsediklerini vurgulayan Koca, bilgi ve teknolojik kapasitesi ve medikal kurtarma hizmeti konseptini bilimsel gerçekler ışığında gözden geçirerek gelişim odaklı hareket edilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Kahramanmaraş depremlerinde en büyük ihtiyacın arama kurtarma ekibinde yaşandığına işaret eden Koca, şöyle konuştu:

"Bu nedenle, daha çok medikal yardım amaçlı kurulan UMKE'yi, arama kurtarma faaliyetlerini de içeren bir eylem genişliğine taşıma kararı aldık. UMKE çatısı altında UMKE ATAK adında bir yapı oluşturuyoruz. UMKE gönüllülerimiz ulusal ve uluslararası sertifikalı eğitimleri alarak, bundan sonra deprem ve diğer afetlerde erken dönem kurtarma faaliyetleri de yürütecekler. Dünyada eşine az rastlanan bu gönüllülük hareketini hem arama kurtarma yapan hem de medikal destek sağlayan bir yapıya kavuşturacağız."

Bakan Koca, görevi sürecinde yarının UMKE'sinin özel ilgi alanlarından birisi olacağını sözlerine ekledi.

AA