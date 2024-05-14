Ümit Yılmaz Ensemble, Türk halk müziği sanatçısı Ümit Yılmaz'ın yanı sıra Ozan Sarıboğa (piyano), Murat Süngü (çello), Eyüpcan Açıkpazu (ney), Sertaç Çiğdem (kontrbas) ve Ömer Arslan'dan (perküsyon) oluşuyor.

Ataşehir Duru Sahne'de 16 Mayıs'taki konsere ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Ümit Yılmaz, bir müzik topluluğu kurmayı uzun zamandır planladığını belirtti.

Eserlerini, türküleri, şarkıları kendine has tınılar ve sahnedeki özel sanatçılarla özgürce çalmak ve söylemek istediğini anlatan Yılmaz, "Birbirinden değerli çok özel müzisyenlerle aynı sahneyi paylaşmak, tınılarımızı sahnede birleştirmek beni çok mutlu edecek ve tabii ki seyirciler de bundan çok haz alacak." dedi.

Yılmaz, her sanatçının kendisini aşmak için çabalaması gerektiğine dikkati çekerek, "Bu projeyi çok önemsiyorum. Bu zamana kadar özel birçok işe imza attım, atmaya da devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Konserde, enstrümantal eserleri ve türkülerin yanı sıra dünya müziğinden bazı parçalar ile Ahmet Kaya şarkılarının müzikseverlerin beğenisine sunulacağını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ahmet Kaya, kendisiyle yıllarca beraber sahneye çıktığım, orkestra şefliğini yaptığım dostumdu. Konserde Ali Çınar özel konuğumuz olacak. Ali Çınar, Ahmet Kaya'nın şarkılarının söz yazarıdır. Aralarında 'Kendine iyi bak' ve 'Hep sonradan' gibi şarkıların olduğu çok sayıda şarkıyı yazmıştır. O günlerden bahsedip Ahmet Kaya'yı yad edeceğiz Ali Ağabey'le. Yeni projelere de devam edeceğiz. Ümit Yılmaz Ensemble olarak yapacağımız çok proje var. Müzikseverler yeni konserlerimizin tarihlerini yakın zamanda duyacaklar."

Konserin biletlerine "www.biletix.com" internet adresinden ulaşılabilir.