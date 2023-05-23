ANKARA

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ , dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Kılıçdaroğlu'na mutabakat metni sunan Özdağ, bugün saat 11.00'de 2. tur için kararını açıklayacaktı.

TOPLANTININ SAATİ ERTELENDİ

Zafer Partisi, basın toplantısının saat 13.00'e ertelendiğini duyuruldu. Erteleme gerekçesine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Özdağ, "Millet İttifakı paydaşlarının onayını alması gerektiğini ifade etti. Kendisi, yarın saat 11.00’de yapacağım basın toplantısına kadar, Millet İttifakı'nın umarım olumlu cevabını iletecek" açıklamasını yapmıştı.

SİNAN OĞAN'IN KARARI İÇİN NE DEMİŞTİ?

Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıklamasından sonra Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmuştu. Özdağ, "Sayın Sinan Oğan’ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir. Bu açıklama Zafer Partisi’ni temsil etmemekte ve bağlamamaktadır. Zafer Partisi adına açıklama yarın saat 11.00’de benim tarafımdan yapılacaktır" demişti.

HABER:MERVE ELÇİ