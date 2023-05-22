Ankara

AKP'li Numan Kurtulmuş, Ümit Özdağ ile görüşmek için Zafer Partisi Genel Merkezi'ne geldi. Özdağ'ın Kurtulmuş'u kapıda karşılamaması dikkat çekmişti.

Görüşme sonrası Kurtulmuş ve Özdağ basın açıklamasında bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş:

"Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminde ümit ediyoruz Zafer Partisi, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ı destekleyecektir. Özellikle ülkemizin milli güvenlik sorununu, sınırdaki terör yapılanmalarını, ülkemizi tehdit eden terör sorununa karşı duruşumuzu paylaştık."

"Suriyelilerin güvenli bir şekilde geri dönüşünü sağlamak için hükümetimiz planlamalar yapıyor." açıklamasında bulundu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise; “Faydalı bir görüşme oldu, değerlendireceğiz” dedi.

Gazetecilerin, A haber muhabirinin yurtdışında Türkçe bilmeyen bir seçmenle yaptığı röportajı ile ilgili düşüncelerini sorması üzerine Kurtulmuş'un cevabı; "İzlemediğim bir şey için yorum yapamam" olurken Özdağ, "Türkçe bilmeyen, Türk siyasi hayatıyla ilgili hiçbir şey bilmeyen insanların seçmen olduğunu, oy kullandığını biliyoruz. Türk Milleti’nin elinden egemenlik hakkını alıcı ve kısıtlayıcı olduğunu düşünüyoruz." oldu.

Haber: Selçuk Bulut