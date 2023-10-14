Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki üçüncü maçında San Marino'yu 5-0 yendi.

Oyun tarzlarını sahaya yansıttıkları için çok sevinçli olduklarını dile getiren Sürme, "9-10 veya 11'lik bir fark da olabilirdi ama tabii bu sonuç da tamamdır bizim için. İlk iki maça bakarsak, özellikle İrlanda maçına çok iyi girdik, iyi bir skor alabilirdik. İki maçta da oyun tarzımızı sahaya yansıttık. Olmadı, istediğimiz skor çıkmadı." dedi.

Sürme, 17 Ekim'de Letonya ile yapacakları maçın öneminin büyük olduğunu belirterek, "Kasım ayında bir Norveç maçı var. Final maçı gibi olacak bizim için, onun da önemi çok fazla. Oradaki maçın önemini artırmak için kesinlikle Letonya'yı yenmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Çok genç bir takımla sahaya çıktıklarını söyleyen Sürme, "Avrupa'nın en genç milli takımına sahibiz. Bu Türk futbolu adına çok önemli. Tabii bu durum inişli ve çıkışlı oluyor, olacak da. Biz de bunu biliyoruz, kesinlikle bu yoldan vazgeçmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

A Milli Takım'ın Hırvatistan galibiyetine de değinen Sürme, "Doğan Alemdar, Letonya maçında bizimle birlikte olacak. Dün A Milli Takımımızın Hırvatistan maçında Kenan ve Bertuğ oynadı. Bunlar çok sevindirici bizim için. Ermenistan maçında Bertuğ, Türkiye adına çok önemli bir gol attı. Bunlar olumlu şeyler ve aynı zamanda takım için de çok büyük bir motivasyon sağlıyor. Biz dün iki oyuncumuz oyuna girince takım olarak ayağa kalktık ve çok sevindik, demek ki doğru yoldaymışız." değerlendirmesinde bulundu.

Enis Destan: Önemli olan skor ve oyun

San Marino takımının kendi seviyelerinde olmadığına dikkati çeken Enis Destan ise "Açık konuşmak gerekirse bizim seviyemizde değildi San Marino. Buna sevinmememiz lazım. Önümüzde bir Letonya maçı var, ona odaklanmamız lazım. O maça hazırlık gibiydi bu maç. Letonya'yı yenip kampı 6 puan ile bitirmek istiyoruz. Biz de bu yarışa girmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Takım oyunu oynamanın önemine vurgu yapan Enis Destan, "Erencan'ı tebrik ediyorum sonradan oyuna girip takıma katkı sağladı. Biz bir takımız. Kimin gol attığı önemli değil, önemli olan skor ve oyun." diye konuştu.