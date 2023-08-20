Haber: Damla Oya Erman

Will Cain, Hawaii'deki yangın felaketi zararına yakından bakıyor ve sıkıntı içindeki topluluklara yardım etmek için bir araya gelen Hawaii sakinlerinin hikayelerini paylaşıyor.

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan geçtiğimiz hafta sonu alınan uydu görüntülerinde, Hawaii adasının Maui'sini vuran ölümcül orman yangınının izleri belirginleşti.

NASA tarafından paylaşılan 12 Ağustos tarihli bir görüntüde, sahil kenarındaki Lahaina topluluğu sol alt köşede net bir şekilde görülebiliyor.

Uzay istasyonu, Pasifik Okyanusu'nun 259 mil yukarısında, uzay ajansının belirttiğine göre, yörüngede dönüyordu.

Daha önceki Maxar Technologies uydu görüntüleri ise Lahaina'nın daha yakından çekilmiş hallerini içeriyor. "Önce ve sonra" fotoğrafları ise yüzden fazla insanın hayatını kaybettiği tahribatın boyutunu açıkça ortaya koyuyor.

Eskiden yeşil ve canlı manzaralar ise rüzgarın etkisiyle yanmış, sonraki görüntüler ise büyük ölçüde kahverengi ve gri renklere bürünmüş durumda.

Maui adasının bu ölümcül yangınlar sonrası manzaraları, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan görüldü.

Maui adası, ölümcül yangınlar ve en çok etkilenen sahil kasabası Lahaina'nın manzarası, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun 259 mil yukarısında Pasifik Okyanusu üzerinde dönerken görüntülendi. (NASA/JSC)

Sakinler evlerini terk etmek zorunda kaldılar - bazıları ise doğrudan okyanusa sığındı. Birçok kişi ise hala kayıp.

Çarşamba günü ölü sayısı 111'e yükseldiğinde, Maui Acil Durum Yönetim Ajansı lideri yangın sırasında sirenlerin çalınmamasını savundu.

Hawaii, 1946'da Büyük Ada'da 150'den fazla kişinin ölümüne neden olan bir tsunaminin ardından oluşturulan dünyanın en büyük açık hava uyarı siren sistemine sahip olduğunu iddia ediyor.

Maxar Technologies tarafından sağlanan uydu görüntüleri, Lahaina'nın genel bir görünümünü gösteriyor

Maxar Technologies tarafından sağlanan uydu görüntülerinin birleşimi, solda 25 Haziran 2023 tarihindeki Maui, Hawaii'deki Lahaina'nın genel bir görünümünü ve sağda, 9 Ağustos tarihindeki yangının ardından aynı bölgeyi gösteriyor. (Maxar Technologies via AP)

Ajans yöneticisi Herman Andaya, "Korktuk ki insanlar mauka'ya gitmiş olabilirlerdi," dedi. Mauka, dağlara veya iç bölgelere doğru anlamına gelen bir Hawaii yönlendirme terimi. "Eğer durum buysa, o zaman ateşin içine gitmiş olurlardı."

Salı günü Maui yetkilileri yangınların büyük ölçüde kontrol altına alındığını ancak kontrol altına alınmış olmanın tamamen söndürüldüğü anlamına gelmediğini belirtti.

Maxar Technologies tarafından sağlanan uydu görüntülerinin birleşimi, solda 25 Haziran 2023 tarihindeki Maui, Hawaii'deki Lahaina'daki Banyan Court'un genel bir görünümünü ve sağda, 9 Ağustos tarihindeki yangının ardından aynı bölgeyi gösteriyor. (Maxar Technologies via AP)

Vali Josh Green, Çarşamba günü yaptığı basın toplantısında "Kalbimizin her aileyle olduğunu bilin," dedi.

ABD tarihindeki en ölümcül yangın olarak kayıtlara geçen bu felaketin nedeni hala araştırılıyor. Ancak FEMA kayıtlarının Associated Press analizi, Hawaii'nin giderek artan bir felaket riski taşıdığını ortaya koydu.

Maxar Technologies tarafından sağlanan uydu görüntüleri, Lahaina'nın güney bölgelerinin genel bir görünümünü gösteriyor.

Maxar Technologies tarafından sağlanan uydu görüntülerinin birleşimi, solda 25 Haziran 2023 tarihindeki Maui, Hawaii'deki Lahaina'nın güney bölgelerinin genel bir görünümünü ve sağda, 9 Ağustos tarihindeki aynı bölgeyi gösteriyor. (Maxar Technologies via AP)

Başkan Biden ve eşi Jill Biden'ın gelecek haftanın başlarında Maui'yi ziyaret etmeleri bekleniyor.