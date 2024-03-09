İstanbul

Dernekten yapılan açıklamaya göre, İsrail'in saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen yüz binlerce Filistinlinin sığındığı Refah kenti, suya, gıdaya, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç duyuyor.

UMED, yaşanan insani krizi hafifletmek ve mazlumlara yardım etmek için "Refah ölmesin: Sen de harekete geç" başlığıyla acil yardım kampanyası başlattı.

İnsani krizin her geçen an derinleştiği bölgedeki gelişmeleri dünyaya duyurmaya çalışan Filistinli gazetecilere de kampanya çerçevesinde yardım eli uzatılacak.

Kampanya kapsamında toplanan yardımlar AFAD aracılığıyla bölgeye ulaştırılacak.

Hayırseverler, derneğin internet sitesinden banka hesap bilgilerine ulaşarak kampanyaya destek olabiliyor.