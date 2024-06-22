Ahmet Cömert Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun son gününde Avustralya karşısına çıkan milli takım, rakibine kaybederken turnuvadaki ilk yenilgisini yaşadı.

Günün diğer karşılaşmasında ise Yeni Zelanda, Mısır'ı 88-79'luk skorla yendi.

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Uluslararası İstanbul Basketbol Kupası’nın maç sonuçları şu şekilde:

20 Haziran Perşembe
16.30 Avustralya 69 – 83 Yeni Zelanda
19.00 Türkiye 69–60 Mısır

21 Haziran Cuma
16.30 Mısır 68–78 Avustralya
19.00 Yeni Zelanda 78–87 Türkiye

22 Haziran Cumartesi
16.30 Yeni Zelanda 88–79 Mısır
19.00 Türkiye 53–70 Avustralya

Kaynak: AA