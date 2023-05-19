British Council "Yaratıcı İşbirlikleri" hibe programı kapsamında gerçekleştirilen festivale yurt içinden ve yurt dışından özel gereksinimli müzisyenler katıldı.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden, konser öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Engelsiz Müzik Festivalinin ilkini gerçekleştirdiklerini, bundan sonraki yıllarda paydaşlarıyla gençlere daha iyi temas etmeyi dilediklerini söyledi.

Özel gereksinimli çocuklarla müziği paylaşmak için çalıştıklarını belirten Özden, şunları söyledi:

"Özel çocuklar için müzik hayattaki en estetik olgulardan biri. Bu anlamda bu festivalin önemli bir yeri var. Alanında ilk olarak yapılıyor. Dünyanın çeşitli yerlerinden Londra'dan, Fransa'dan misafirlerimiz var. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen çocuklarımız var. Sanatın, müziğin birleştirici gücünü hissettiriyoruz. Özel gereksinimli çocuklarımızı sanatla bir araya getiriyoruz. Onların gözlerindeki ışıltıyı görmek de aslında bu işin ne kadar önemli olduğunu bize hatırlatıyor."

Klasik eserlerden, Türk müziğine

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Oda Orkestrasının solistlere eşlik ettiği konserin yönetimini şef Naci Özgüç üstlendi.

Aşık Veysel'e atfedilen konserde, solistler piyanoda Buğra Çankır, Koral Erdeniz, kanunda Burak Berk Boyar, perküsyonda Durul Turan ve Ahmet Mert Yalçın, akordiyonda Çağrıhan Atyıldız, tenor Recep Ege Altıncıoğlu, soprano Çağla Kıcır, vokalde Şevval Koç eser seslendirdi.

İngiltere'den konuk olarak gelen piyanist Oluwademilade Ayomide Asani Adeagbo de iki eser çaldı.

Konserde, Bach'tan Mozart'a, Beethoven'dan Handel'e klasik müziğin seçkin örneklerinin yanı sıra Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım", Özdemir Erdoğan'ın "Pervane", Münir Nurettin Selçuk'un "Kalamış", Necip Celal Andel'in "Mazi Kalbimde Bir Yaradır" eserleri de seyirciye sunuldu.

Selmi Andak'ın "Hayat Sevince Güzel" eserini solistler ve anne babaları sahnede birlikte seslendirdi.

Konsere, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, ÖSYM Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Aslan Gülcü ve müzikseverler katıldı.

Dün başlayan ve çeşitli etkinliklerin yapıldığı festival, bugünkü konserle sona erdi.