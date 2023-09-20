Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Anadolu Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) ile Türkiye Engelsiz Bilişim Platformunca düzenlenen 2 gün sürecek kongrede, "Bilişim Teknolojilerinde Evrensel Tasarım" konusu işlenecek.

Programa çevrim içi katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Elmas Esra Ceceli, yaptığı konuşmada, kongrenin bilişim teknolojileri alanındaki erişilebilirliğin geliştirilmesine önemli katkılar sunacağını söyledi.

Erişilebilirliğin toplumsal hayata katılımda önem arz ettiğini dile getiren Ceceli, şöyle devam etti:

"Bakanlık olarak, engelli vatandaşlarımızın erişilebilirliğini sağlayarak hayatlarını kolaylaştırmak için politika ve hizmetler geliştirmek her zaman öncelikli hedefimiz olmuştur. Bu amaçla hak temelli politikaları hayata geçirebilmek üzere önemli adımlar atıldı. 2005 yılında Engelliler Kanunu ile hukuki altyapı güçlendirildi. Bu kanun ve alt düzenlemeleriyle 1500 maddelik engelliler hukuku oluşturuldu. Kamu kullanımına açık binaların, kaldırım, yaya geçidi ve park gibi açık alanlar ile toplu taşıma araçlarının erişilebilir olması zorunlu hale getirildi."

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ise bünyelerinde birçok özel eğitim biriminin bulunduğunu kaydetti.

Bu birimlerde tüm yaş gruplarındaki özel gereksinimlilere hizmet verdiklerini aktaran Erdal, şu bilgileri verdi:

"Üniversitemiz, bu sene 30'uncu yılını kutlayan, ülkemizde engellilere yönelik ilk ve tek yükseköğretim kurumu olan Engelliler Entegre Yüksekokulu, yine alanında ilk ve tek enstitü olan Engelliler Araştırma Merkezi, nitelikli özel eğitim öğretmeni yetiştirme konusunda engin deneyime sahip Eğitim Fakültesindeki Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü, özel gereksinimli bireylere dil ve konuşma bozuklukları eğitimi verdiğimiz İşitme Engelli Çocuklar Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi gibi birimlerdeki uygulamalarıyla bu alana büyük katkı sağlamaktadır."

Etkinlikte, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi Başkanı Ahmet Akdeniz ve MCBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Üçer de konuştu.

Konuşmaların ardından 6 dalda ödüle layık görülen kişiler ile kurumların temsilcilerine ödülleri verildi.

AA