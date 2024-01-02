Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin milli birlik ve beraberliğine karşı yürütülen casusluk faaliyetlerine asla izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün faaliyetleri kapsamında MİT Başkanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce İsrail İstihbarat Servisinin Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklu kişilere yönelik keşif, takip, darp ve adam kaçırma gibi taktik bazda işler yapmayı amaçladığının tespit edildiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İstanbul merkezli 8 ilde 57 ayrı adrese yapılan operasyonda 33 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonda yapılan aramalarda 143 bin 830 avro, 23 bin 680 dolar, muhtelif miktarda farklı ülkelere ait nakit para, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ve dijital materyale el konuldu.

Operasyonları düzenleyen MİT mensuplarımızı ve polisimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Ailelerimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütleriyle, casuslarla mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürüyor."