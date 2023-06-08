M. KEMAL SALLI

Kuratörlüğünü Aygül Okutan’ın yaptığı Yenikapı’daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’ne Türkistan coğrafyasının resim sanatı anlayışını aksettiren tabloların sergilendiği Yakut İşbirliği Kültür ve Dayanışma Derneği standı ziyaretçilerin ençok ilgi gösterdikleri stantlardan biriydi.

TÜRKİSTAN COĞRAFYASININ RESİM SANATINDAN YANKILAR

Uzak diyardan gelen Yakutistan - Saha Türk'ü Sanatçı Seman Lukansı da bu fuar için özel olarak hazırladığı tablolarla katılmıştı.

Yakut İşbirliği Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Matrena Egorova, ziyareçilere atayurdumuzun genç sanatçıları tabloları konusuda bilgiler verdi.

ATAYURT SANATÇILARI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜLER

Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’ndeki sergiye Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu Kültür ateşkesi Konsolos Fodor Yumalov, İBB KÜLTÜR A.Ş Müzeler Müdürlüğünğ temsilen Abdulmetin Keskin, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve sanatseverler katıldılar.