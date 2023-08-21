ADANA AA- Festival komitesinin açıklamasına göre, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanlığını yönetmen Ömer Faruk Sorak üstlenecek.

Oyuncular Cezmi Baskın ve Bennu Yıldırımlar, yazar ve senarist Murat Uyurkulak, yapımcı Nefes Polat, kurgu yönetmeni Özcan Vardar, görüntü yönetmeni Özgür Eken, akademisyen Prof. Dr. Senem Erkılıç ve film program koordinatörü Senem Erdine de jüri üyesi olarak görev yapacak.

SİYAD En İyi Film Ödülü, sinema yazarları jürisi Övgü Gökçe, Yeşim Burul ve Talip Ertürk tarafından belirlenecek.

Film Yönetmenleri Derneğince verilecek "Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü"nün jüri üyeleri, Ceylan Özgün Özçelik, Emre Kayış ve Mahmut Fazıl Coşkun olacak.

ADANA- "Belgesel Film Yarışması" sınıfındaki eserleri, belgesel film yapımcısı Coşkun Aral, yapımcı, yönetmen ve yazar Cengiz Özkarabekir, yönetmen ve akademisyen Doç. Dr. Kurtuluş Özgen, yönetmen Mustafa Ünlü ile yapımcı ve yönetmen Dr. Semra Güzel Korver değerlendirecek.

Akademisyen Prof. Dr. Bülent Çaplı, oyuncu Feride Çetin, Uluslararası Burgas Film Festivali Direktörü Emil Ovanesov ve yönetmen İlker Savaşkurt, "Uluslararası Kısa Film Yarışması"nın jüri üyeleri olacak.

"Öğrenci Kısa Film Yarışması"nın kazananı, oyuncu Barış Atay, Diyarbakır Kısa Film Festivali Direktörü Serhat Gönen ile yönetmen ve yapımcı Vuslat Saraçoğlu tarafından belirlenecek.

"Adana Kısa Film Yarışması" kategorisinde yer alacak filmleri, akademisyen Bülent Özkam, oyuncu Mine Çayıroğlu ile yönetmen ve oyuncu Savaş Satış'tan oluşan jüri değerlendirecek.

Festival kapsamındaki yarışmaların kazananlarına 1 milyon 285 bin lira ödül dağıtılacak.​​​​​​​​​​​​​​