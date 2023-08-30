ADANA (AA) -Festival komitesinin açıklamasına göre, Büyükşehir Belediyesince 18-24 Eylül'de yapılacak festivalde, 3 kategoride düzenlenecek kısa film yarışmalarında finale kalan eserler, seçici kurul tarafından değerlendirildi.

Seçici kurulun değerlendirmesi sonucu, Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda 20, Adana Kısa Film Yarışması'nda 6, Öğrenci Kısa Film Yarışması'nda kurmaca, deneysel, belgesel ve canlandırma kategorilerinde 24 film seyirciyle buluşacak.

Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda birinciye 25 bin lira, Adana Kısa Film Yarışması'nda birinciye 10 bin lira, Öğrenci Kısa Film Yarışması'nda dört kategorideki birincilere 15 bin lira ödül verilecek.