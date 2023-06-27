İSTANBUL- T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla düzenlenen, Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali; Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneği’nin organizasyonuyla ve derneğin başkanı Filiz Dağ’ın yönetiminde 29 Eylül'e kadar sinemaseverlerle 2. kez buluşuyor.

Geleceğin teknolojik araçlarının ve bilimin sınırsız imkânlarının sanatla bir araya geldiği, bilim kurgu ve fantastik filmlerin yer aldığı “Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali”, bu yıl da sinema tutkunlarını bir araya getirmeye hazırlanıyor. Türkiye’de ikinci kez düzenlenen festival, “Ulusal Senaryo Yarışması”yla da yeni bakış açılarını sinema tutkunları ile bir araya getirecek.

“Ulusal Senaryo Yarışması” İçin Başvurular Açıldı!

Türkiye’de alanında ilk olma özelliğini taşıyan festival, “Ulusal Senaryo Yarışması’yla da bilim kurgu ve fantastik türündeki en yaratıcı hikâyeleri, beyaz perdenin sınırsız imkânlarıyla buluşturuyor.

Süresi 60 dakikayı geçen uzun metraj senaryoların katılabileceği Ulusal Senaryo Yarışması’na başvurular, 31 Temmuz’a kadar devam edecek.

BİRBİRİNDEN DEĞERLİ İSİMLER JÜRİ KOLTUĞUNDA!

Geçen sene ilki düzenlenen festivalin, bu seneki Fantazya ve Bilim Kurgu türlerinde Ulusal Senaryo Yarışması’nın jüri başkanlığını, Fantazya ve Bilim Kurgu Sanatları Derneği (FABİSAD) Başkanı Barış Müstecaplıoğlu üstlendi. Ülkemizin önde gelen fantazya ve bilim kurgu yazarlarından olan Barış Müstecaplıoğlu’nun; Osmanlı Cadısı, Ahtapotun Rüyası ve Şamanlar Diyarı gibi birçok eseri bugüne kadar farklı dillere çevrildi.

Ulusal Senaryo Yarışması’nın jürisinde, eserleriyle hayal gücünü taçlandıran edebiyatımızın değerli ismi; Buket Uzuner bulunurken, rol aldığı pek çok önemli filmle birlikte tarihsel konularda kitapları ve yazılarıyla tanınan sinema sanatçısı ve yazar Pelin Batu da yer alıyor. Jüri koltuğunda ayrıca; dizi versiyonu dijital platformlarda büyük ses getiren bilimkurgu romanı Sıcak Kafa’nın yazarı; Afşin Kum, Küçük Kıyamet, Kimdir Bu Mitat Karaman?, Okul gibi çok sayıda filmin senaryosuna da imza atmış, öykü ve roman yazarı Doğu Yücel, Ölü Reşat isimli romanıyla fantastik roman türüne değerli bir katkıda bulunan yazar Aslı Tohumcu, gazeteciliği kadar kitaplarıyla da sevilen yazar Ömür Kurt bulunacak.

HABER: MERVE ELÇİ