Uludağ Alan Başkanlığı’nın ev sahipliğinde, Uludağ Premium isim sponsorluğunda ve Bursa Büyükşehir Belediyesi katkılarında bu sene 7’ncisi gerçekleşecek Ultra Trail, birbirinden önemli sporcuları bir araya getirecek. Geleneksel hale gelen “Uludağ Premium Ultra Trail”, 12-14 Temmuz’da “4 Mevsim Uludağ” mottosu ile koşulacak. 2 bin 543 metrelik Uludağ’ın eşsiz doğal güzellikleri arasındaki organizasyon, Anadolu Sigorta, Asics, Bursa Teleferik, Ceylan Splendor Uludağ, Climbolic, Decathlon ana sponsorluğunda, Almira Hotel, Doca Textile Tech, Garmin Türkiye, Lifeon Concept, Power App, Segway-Ninebot, Yankı Yemek&Catering ve Züber Lezzetler co-sponsorluğunda gerçekleşecek. Bursa Valiliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu, ANDA Arama Kurtarma katkılarıyla gerçekleşecek yarış UPUT100K, UPA66K, UPGE30K, UP16K ve UP6K’lık parkurlarda koşulacak.

Organizasyon öncesinde Merinos Atatürk Kültür Kongre Merkezi Muradiye Salonu’nda düzenlenen basın toplantısına; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Kılıç, Uludağ Alan Başkanı Bülent Çınar Çavuş, Uludağ İçecek Türk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy ile Uludağ Premium Ultra Trail Yarış Direktörü Engin Çetinay katıldı.

BÜLENT ÇINAR ÇAVUŞ: HER YIL OLDUĞU GİBİ BU YIL DA YERLİ VE YABANCI BİRÇOK SPORCUNUN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞECEK

Uludağ Alan Başkanı Bülent Çınar Çavuş, “Uludağ Alan Başkanlığı olarak, bu yıl 7’nci kez düzenlenecek olan Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu'na ev sahipliği yapmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Doğal güzellikleri ve eşsiz manzarasıyla spor tutkunlarının vazgeçilmez rotalarından biri olan Uludağ, bu önemli organizasyonla bir kez daha dikkatleri üzerine çekecek. Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu, her yıl olduğu gibi bu yıl da yerli ve yabancı birçok sporcunun katılımıyla gerçekleşecek. Koşucular, Uludağ'ın zorlu ve heyecan verici parkurlarında hem doğayla iç içe olmanın keyfini çıkaracak hem de fiziksel sınırlarını zorlayacak. Bu organizasyon, sadece bir spor etkinliği olmanın ötesinde, Uludağ'ın spor turizmi açısından önemini bir kez daha vurguluyor. Uludağ Alan Başkanlığı olarak, bölgemizin spor ve doğa etkinliklerinde öncü bir rol üstlenmesini hedefliyoruz. Bu doğrultuda, bundan sonra da benzer etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz ve Uludağ'ın spor etkinliklerinde ön planda yer almasını sağlayacağız. Tüm sporculara başarılar diler, katılımcılara, organizasyon ekibine ve destek olan başta Uludağ Premium ailesi ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz. Uludağ’ın bu büyük organizasyona ev sahipliği yapması bizim için büyük bir onur. Siz değerli basın mensuplarını da bu heyecan dolu etkinliği takip etmeye davet ediyoruz” dedi.

MUSTAFA BOZBEY: SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜYLE GÜZEL BİR GELECEĞE UZANAN YOLDA HEP BİRLİKTE YÜRÜMEK MÜMKÜNDÜR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Bursa sadece sanayi kenti değil aynı zamanda kültürel anlamda çok büyük birikimlere sahip bir kent. Spora da önem veren bir kent, bunun yanında turizme de son derece yatkın bir kent. Onun için Bursa, hem turizm hem spor hem kültür, hem sanayi hem tarımla dayanışma içinde bir şehir. Böyle özel bir kentte özel spor alanının yapılması da bu kentin değerini artıracaktır. Hayatın koşturmacası içinde, farkında olmaksızın on binlerce adım atıyoruz. İşe, eve, okula giderken sürekli koşturuyoruz. Hayatımız bir yerlere, bir şeylere yetişebilme telaşıyla geçiyor. Zorunlu olarak attığımız bu adımları, bilinçli ve keyifli bir aktiviteye dönüştürmek, hem yoğun gündelik yaşama kısa bir mola vermemizi sağlayacak hem de sağlığımız için bir farkındalık oluşturacaktır. İşte bu nedenle 12-13-14 Temmuz’da kentimizde düzenlenen ‘Uludağ Premium Ultra Trail patika koşusunu büyük bir mutlulukla destekliyoruz. Üç gün boyunca hep birlikte sağlık ve kaliteli bir yaşam için koşacağız. İnsan sağlığı için sporun önemini asla göz ardı edemeyiz. Sporun değerini kavrayan bir kent olmak, sadece bedenen değil, ruhen de sağlıklı bir toplum inşa etmenin temel anahtarıdır. Sporun birleştirici gücüyle, farklılıkları aşmak, birlik ve beraberliği pekiştirmek ve daha güzel bir geleceğe uzanan yolda hep birlikte yürümek mümkündür. Uzun ve kaliteli olduğu kadar, keyifli, enerjik ve zinde bir hayat yaşamanın en kısa ve isabetli yolu olan spora hayatımızda çok daha fazla yer vermemiz gerekiyor. ‘Uludağ Premium Ultra Trail’ patika koşusunun, Uludağ çevresinin muhteşem doğası ve yerel dokusunu birleştirerek, tüm koşuculara unutamayacakları bir yarış sunacağına inanıyorum. Uludağ Bursa’nın en önemli değerlerindendir. Onun için koruyarak sahip çıkmak zorundayız. Her seviyeden yerli ve yabancı sporcuyu ağırlayacak olan etkinlikte koşucular; Cennet tepe, Kirazlıyayla, Süleymaniye, Hünkar Köşkü, Zeyniler, Cumalıkızık, Kürekli Şelalesi, Saitabat Şelalesi, Buzul Göletler, Uludağ Zirve, Softaboğan Şelalesi, Bakacak, Kurbağakaya ve Sarıalan gibi Bursa’mızın önemli ve değerli lokasyonlarından geçerek zorlu ve keyifli bir yarış deneyimleyecekler. Uludağ Premium Ultra Trail patika koşusu gibi etkinlikler, kentimizin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Uludağ’ın tanıtılması konusunda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmemiz için bizlere önemli bir fırsat sunuyor. Geçtiğimiz günlerde açılışını yaptığımız Burfaş Mudanya plajı tesislerimizle, dört mevsim çeşitli aktiviteler düzenlediğimiz Uludağ’ımızla ve bundan sonraki süreçte gerçekleştireceğimiz diğer hizmetlerimizle, kentimizi turizm yönünden de daha güçlü hale getirmeyi amaçlıyoruz. Sporun dinamizmi ile birlikte eğlenceyi, heyecanı ve coşkuyu aynı platformda buluşturan Uludağ Premium’a ve etkinlikte emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bursa’da koşmayı hayal eden tüm koşucuları kentimize davet ediyorum” diye konuştu.

MUSTAFA KILIÇ: ULUDAĞ PREMİUM ULTRA TRAİL BURSA’MIZA BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAKTIR

Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Kılıç, A Milli futbol Takımı’nın başarısından dolayı tebrik ederek, “Geleneksel hale gelen Uludağ Premium Ultra Trail, Bursa’mıza yeni bir değer katması anlamında önemli bir yere sahip. Uludağ’ı sadece bir kış sporları merkezi değil 4 mevsim faaliyetlerin gerçekleştiği bir alan haline getirmemiz gerekiyor. Turizm anlamında Bursa gelişerek yoluna devam edecektir. Katılım sayısını artırmamız gerektiğini düşünüyorum. Organizasyonun düzenlenmesine katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. 12-14 Temmuz’da Uludağ’da gerçekleşecek yarışımız Bursa’mıza büyük katkı sağlayacaktır” dedi.

ÖMER KIZIL: FESTİVAL HAVASINDA GEÇEN BİR ORGANİZASYON HALİNE GELDİ

Uludağ İçecek Türk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, “Bursa, dünyada ne kadar tanınırsa biz de o kadar mutlu oluyoruz. Uludağ’ın arkasında dağ gibi Uludağ var. İnşallah Uludağ dünyada en tanına kış ve yaz dağı olmasını diliyorum. Su kaynaklarımızın geldiği, Uludağ gazozun, limonatanın, maden suyunun yapıldığı yerler olan Uludağ’da hem koşacağız, hem koruyacağız, hem tanıyacağız. Uludağ İçecek Türk A.Ş. uzun dönem sponsorluklarla tanınan spor ve sanatın içinde bir marka haline geldi. 15 yıldan beri Bursa Flarmoni Derneği’nin ana sponsoruyuz. Gerçekten Türkiye’de ağzına kadar dolu klasik müzik seyircisiyle beraberiz. 62’nci Bursa Festivali ise bu hafta başlıyor ilk defa burada açık havada konser gerçekleşecek. Uludağ Premium Ultra Trail (UPUT) ile 7 senedir birlikteyiz. Son 4 yıldır Furitti Extra Basketbol’u unutmamamız gerekiyor aynı zamanda futbolu da unutmayalım Bursaspor’un her zaman yanında olduk. Ulusal ve bölgesel ulusal bir markayız. Bursa’dan ve Uludağ’dan çıktığımızı da unutmuyoruz. Yaptığımız organizasyonları dünyada tanıtarak markamıza katkı sağlıyoruz. Bu sene 2 bin 657 yarışmacı tahmini katılım sağlayacak. 137 yabancı yarışmacı Uludağ’da koşmaya geliyor. Festival havasında geçen bir organizasyon haline geldi artık. Herkesi etkinliğimize bekleriz” diye konuştu.

ENGİN ÇETİNAY: ULUDAĞ’IMIZIN YILIN HER AYINDA FAAL OLMASI İÇİN YOĞUN ÇABA SARF EDİYORUZ

Mint Organizasyon Kurucu Ortağı Engin Çetinay, “Bu sene 7’ncisini düzenlediğimiz Uludağ Pemium Ultra Trail, 12-14 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. Her yıl katılımcı sayımız artarak devam ediyor ve organizasyonumuzu bu denli büyüttüğümüz için çok mutluyuz. Şu ana kadar 35 ülkeden 2 bin 500 civarında katılımımız mevcut. ‘4 Mevsim Uludağ’ mottosu ile çıktığımız bu yolda kış turizmi ile adı anılan Uludağ’ımızın hak ettiği değere ulaşması, yılın her ayında faal olması için yoğun çaba sarf ediyoruz. Uludağ Pemium Ultra Trail de bu doğrultuda en önemli organizasyon olarak 7 yıldır bölgeye değer katıyor. Birbirinden önemli 5 ayrı parkurda düzenleyeceğimiz organizasyonumuz hem doğa severleri hem de spor tutkunları bir araya getirerek unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Uludağ 2’nci oteller bölgesi Kurbağakaya Teleferik İstasyonu’ndan startını vereceğimiz yarışımız yine aynı noktada son bulacak. Sporcular, parkur boyunca Kirazlıyayla, Sarıalan, Zeyniler Köyü, Cumalıkızık, Saitabat, Alaçam, Buzul Göletler, Küçük Zirve’yi geçerek finişi görecekler. Bizi diğer organizasyonlardan ayıran en büyük özelliğimiz spor ve sanatı bir araya getiriyor olmamız. Etkinlik alanımızda gerçekleştirdiğimiz konserler, grafiti sanatçımızın katılımcılara sunduğu görsel şölen ve heykeltraşımızın sanatını icra ettiği çalışmaları da önemli bir yere sahip. Parkur içinde ise Bursa Senfoni Orkestrası sanatçıları, birbirinden önemli eserleri ormanın içinde koşucuların dinletisine sunuyor olacak. Aynı zamanda organizasyonumuz sosyal sorumluluk tarafında da önemli bir işe imza atıyor. Bodrum Sağlık Vakfı’nın özel çocukları tarafından hazırlanan plaketler, dereceye giren sporculara takdim edilecek. Uludağ Pemium Ultra Trail’de bize destek olan tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

RAHMİ AKSOY: SPOR VE SANATIN BİRLEŞMESİ ANLAMINDA GÜZEL BİR ETKİ OLACAK

Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy, “Dün akşam sporun şehri Bursa’da olimpiyatlara katılan 6 sporcumuzla bir aradaydık ve akabinde bugün burada olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Burada yoğun bir çaba var. Sporun bütün alanında başarılıyız. Bu sene 7’ncisi düzenlenen Uludağ Premium Ultra Trail’e katılımdan dolayı çok teşekkür ediyorum Spor için her yer, herkes için spor anlamında bu tarz etkinliklerimiz çok önemli. Spor ve sanatın birleşmesi anlamında güzel bir etki olacak” diye konuştu.