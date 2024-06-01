Uludağ Premium'un isim sponsorluğunda "Uludağ'da Koşmayı Hayal Et" sloganıyla 7'ncisi gerçekleştirilecek organizasyon, önemli yarışmacıları 5 ayrı parkurda ağırlayacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bursa Valiliği, Uludağ Alan Başkanlığı, Bursa Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu ve ANDA Arama Kurtarmanın katkılarıyla gerçekleştirilecek Uludağ Premium Ultra Trail patika koşusunda katılımcılar, parkurlar boyunca doğayla bütünleşecek.

Ultra Trail, 100 kilometre, 66 kilometre, 30 kilometre, 16 kilometre ve 6 kilometre olmak üzere 5 parkurda koşulacak.

Mint Organizasyon Kurucu Ortağı Engin Çetinay, Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu'nu 7. kez düzenleyecekleri için çok heyecanlı olduklarını dile getirerek, "Dört mevsim Uludağ mottosu ile çıktığımız bu yolda, beyaz cennet olarak adlandırılan Uludağ'ın doğasını tüm dünyaya göstermek istiyoruz. Film setini andıran parkurların en büyük özelliği ise bitki örtüsünün çeşitliliği ve değişen arazi yapısı. En büyük hedefimiz Uludağ'da turizmin 12 ay aktif hale gelmesi. Bunun için de yoğun çaba sarf ediyoruz. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de yoğun bir katılımla gerçekleştireceğimiz Uludağ Premium Ultra Trail sayesinde hem turizmi hareketlendireceğiz hem de yerele dokunmuş olacağız." ifadelerini kullandı.