İngiltere ile Fransa arasındaki Manş Denizi'ni en hızlı yüzerek geçen Türk kadını olan ultra maraton yüzücüsü Avcı, kariyer hedeflerinden birini daha gerçekleştirdi.

Bengisu Avcı, Cook Boğazı'nda dün TSİ 19.00'da yüzmeye başladığı 26 kilometrelik parkuru, 13 derecelik su sıcaklığı ve hipotermi tehlikesine rağmen tamamladı. Avcı, bunu başaran ilk Türk oldu.

"7 Okyanus-Oceans Seven" hedefindeki parkurlardan 4'üncüsünü yüzen Avcı, 3 Ağustos 2018'de 36 kilometrelik Manş Denizi'ni, 5-6 Eylül 2022'de ABD'de Catalina Adası ile Los Angeles'ı bağlayan 34 kilometrelik Catalina Kanalı'nı, Ağustos 2023'te de İspanya ile Fas arasındaki Cebelitarık Boğazı'nı geçmişti.

Avcı'nın hedefine ulaşabilmesi için Molokai Kanalı (Hawaii), Kuzey Kanalı (İrlanda-İskoçya) ve Tsagaru Kanalı'nı (Japonya) da geçmesi gerekiyor.