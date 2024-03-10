Ankara

Müslümanlar için büyük öneme sahip ramazanın ilk teravih namazı Ankara'daki camilerde kılındı.

Teravih namazı öncesi ülke genelindeki camilerin minareleri ışıklandırıldı, bazı camilere "Dua ibadetin özüdür", "En güzel nasihat iyi örnek olmaktır" yazılı mahyalar asıldı.

Yatsı namazı vaktinin gelmesiyle ramazanın ilk teravih namazını eda etmek isteyen başkentliler Hacı Bayram-ı Veli, Melike Hatun, Kocatepe ve Beştepe Millet başta olmak üzere camilere geldi.

Ramazan coşkusunu aileleriyle yaşayan çocuklar da camilerde salavatlara eşlik etti.

Adana

Adana'da çok sayıda kişi Seyhan Nehri'nin kıyısında bulunan Sabancı Merkez Camisi'ne geldi.

İl Müftüsü Mehmet Taşcı tarafından verilen vaazda ramazan ayının önemi anlatıldı.

Daha sonra vatandaşlar saf tutup ilk teravih namazını eda etti.

Mersin

Mersin'de yatsı ezanının okunmasıyla vatandaşlar, Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'ne geldi.

Burada cami imamı tarafından ramazan ayıyla ilgili vaaz verildi.

Cemaattekiler daha sonra ramazanın ilk teravih namazını kıldı, dua etti.

Hatay

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde vatandaşlar, depremlerin ardından onarılarak ibadete açılan 500 Konutlar Camisi'ne geldi.

Burada verilen vaazda ramazan ayının önemi anlatıldı.

Daha sonra vatandaşlar saf tutarak ramazanın ilk teravih namazını kıldı.

Osmaniye

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar, ilk teravih namazı için tarihi Ala Cami'ye geldi.

Verilen vaazın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Namazın ardından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Edirne

Edirne'de başta Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camiler olmak üzere tüm camilerde teravih namazı kılındı, dua edildi.

İl Müftü Yardımcısı Fatih Samet Okumuş, namaz öncesindeki vaazında ramazanın ibadetle geçirilmesi gerektiğini söyledi.

İnsanların manevi yönlerini güçlendirmesi gerektiğini belirten Okumuş, "Bu mübarek ramazan ayı vesilesiyle kirlenen gönüllerimizi, paslanan yüreklerimizi yeniden arındırma ve temizleme imkanına sahip olacağız." dedi.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde de vatandaşlar ilk teravih namazı için camilerde saf tuttu.

Başta Hızırbey Camisi olmak üzere kentteki camilere giden vatandaşlar teravih namazını kıldı.

İl Müftüsü Yusuf Eviş, namaz öncesi verdiği vaazında, ramazan ayının diğer aylardan daha hayırlı bir ay olduğunu belirtti.

Ramazanda birlik ve beraberliğin, kardeşliğin, paylaşma duygularının daha çok arttığını ifade eden Eviş, ihtiyaç sahiplerinin daha çok gözetildiği, yardım elinin daha fazla uzatıldığını kaydetti.

Vatandaşların ramazan ayında çok daha fazla ibadet etmesi gerektiğini anlatan Eviş, ramazanın tüm Müslüman alemine hayırlı olmasını diledi.

Vaazın ardından vatandaşlar namaz kılıp dua etti.

Tekirdağ'da da ilk teravih namazı için başta Rüstem Paşa Camisi olmak üzere diğer camilere gelenler namaz kılıp dua etti.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki tarihi Orhan Camisi'nde yatsı namazı öncesinde vaaz dinleyen cemaat, ezanın okunmasının ardından saf tutarak yatsı ve teravih namazını kıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki tarihi Çoban Mustafa Paşa Camisi'ne gelenler, ramazan ve oruç hakkında verilen vaazın ardından ibadetini yaptı.

Karabük'te tarihi Safranbolu Köprülü Mehmet Paşa Camisi, Bolu'da tarihi Yıldırım Bayezid Camisi ve Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde tarihi Orhan Gazi Cuma Camisi'nde de teravih yoğunluğu yaşandı.

Namaz öncesi Kur'an'ı Kerim tilaveti ve vaaz dinleyen cemaatler, ibadet sonrasında yapılan dualarda ramazan ayının İslam alemine ve insanlığa barış ve huzur getirmesini temenni etti.

Konya

Konya'da vatandaşlar, yatsı ezanının okunmasıyla Mevlana Meydanı'ndaki Sultan Selim Camisi'ni doldurdu.

Camideki vaazın ardından vatandaşlar, ilk teravih namazını kıldı.

Aksaray

Aksaray'da özellikle Ulu Cami ve Somuncubaba Külliyesi gibi büyük ve tarihi camilere akın eden vatandaşlar, ilk teravih namazında saf tuttu.

Akşam ezanından sonra camileri dolduran vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Daha sonra yatsı ve teravih namazı kılındı. Camilerde yer bulamayanlar, avlulara hasırlar sererek namaz kıldı.

Karaman

Tarihi Aktekke Camisi'ne gelen vatandaşlara ramazan ayının önemi hakkında vaaz verildi.

Vaazın ardından, ilk teravih namaz kılındı, dua edildi.

Afyonkarahisar'da vatandaşlar, ilk teravih namazı için Paşa, İmaret ve Yeşil camilerini doldurdu.

Kentte ramazan coşkusunu yaşayan vatandaşlar, dua edip Kur'an-ı Kerim okudu.

Gaziantep

Gaziantep'te vatandaşlar, camilerde teravih namazı kıldı.

Yatsı namazının okunmasıyla vatandaşlar merkez Şahinbey ilçesi Alleben Mahallesi'ndeki Ulu Camisi'ne geldi.

Burada verilen vaazda ramazan ayının önemi anlatıldı ve yatsı namazının ardından ramazanın ilk teravihi eda edildi.

Şanlıurfa

Peygamberler şehri Şanlıurfa'da da Balıklıgöl yerleşkesine gelen vatandaşlar, Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamı ziyaret ederek dua etti.

Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı yer olarak kabul edilen Balıklıgöl'de balıklara yem atan ziyaretçiler, burada hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yatsı ezanının okunmasıyla başta Dergah Camisi olmak üzere yerleşkedeki camileri dolduran vatandaşlar, ramazanın ilk teravih namazını kıldı.

Aileleriyle camide namaz kılan çocuklar da ramazan coşkusuna ortak oldu.

Kahramanmaraş

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, afetzedeler ilk teravih namazını, barındıkları konteyner kentlerde kıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta depremzedeler, ramazanın ilk teravih namazı için ezanla birlikte konteyner cami ve mescitlere gitti.

Onikişubat ilçesinde Hasancıklı AFAD Yaşam Alanı'nda genç, yaşlı, kadın, erkek ve çocuklar abdestlerini alarak, Şehit Piyade Er Emrullah Gülmez Konteyner Camisi'nde saf tuttu.

Namazın ardından depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dualar edildi.

Malatya

Malatya'da da vatandaşlar teravih namazı için camilere akın etti.

Kernek Karagözlüler Camisi'ni dolduran vatandaşlar, yatsı namazının ardından teravih namazını eda etti.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım, namaz öncesi vatandaşlara ramazan ve orucun önemini anlattı, Gazze'de akan kanın bir an önce durmasını istediklerini söyledi.

Yıldırım, daha sonra vatandaşlara yatsı ve teravih namazlarını kıldırdı.

Teravih namazına yoğun ilgi nedeniyle bazı vatandaşlar namazlarını dışarda kıldı.

Bazı çocuklar da aileleriyle namaz için saf tuttu.

Öte yandan Darende ilçesindeki Şeyh Hamid-i Veli (Somuncu Baba) Külliyesi'ne gelen vatandaşlar da ilk teravih namazını kıldı.

Bu arada 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alması nedeniyle yıkımı gerçekleştirilen Uçbağlar Mahallesi'ndeki Hüseyin Kölük Camisi'nin yerine kurulan çadırda da teravih namazı kılındı.

Kilis

Kilis'te ramazanın ilk teravihi dolayısıyla birçok cami doldu.

İl Müftüsü Alettin Bozkurt, teravih namazı öncesi Hacı Mustafa Cümbüş Camisi'nde ramazanla ilgili vaaz verdi.

Vaazın ardından vatandaşlar ilk teravih namazını kıldı.

Adıyaman

Emir Sultan Camisi'ni dolduran vatandaşlar, yatsı namazının ardından teravih namazını eda etti.

İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, teravih namazı öncesi ramazanla ilgili vaaz verdi.