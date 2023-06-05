Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görevini Adil Karaismailoğlu'ndan alan Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Yüzyılı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinesinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak göreve başlamanın şerefini yaşadığını söyledi.

Uraloğlu, Bakanlıkta düzenlenen devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, 21 yıldır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yaptıkları özverili çalışmalarla ulaşım, iletişim, altyapı ve denizcilikte Türkiye'nin çağ atladığını belirtti.

Dünyanın gıptayla baktığı projeleri başarıyla tamamlayarak hayata geçirdiklerini ifade eden Uraloğlu, kara yollarında güzel hizmetler yaptıklarını, bölünmüş yol uzunluğunu 29 bin kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu 30 bin kilometreye çıkardıklarını anlattı.

Ülkeyi sadece bölünmüş yollarda donatmadıklarını, aynı zamanda ülkeyi köprüler, tüneller, viyadükler ve otoyol ağlarıyla ördüklerini dile getiren Uraloğlu, "Başlattığımız projelerimize devam edeceğiz. Aydın-Denizli Otoyolu, Ankara-Kırıkkale Otoyolu, Antalya-Alanya Otoyolu, Başakşehir-Nakkaş Otoyolu gibi önemli projeleri takip ederek, bitireceğiz." dedi.

Türkiye'de halen yük ve yolcu taşımacılığının yüzde 90'ının kara yolu üzerinden yapıldığını anımsatan Uraloğlu, raylı sistemlere de daha önceki dönemdeki gibi önem verileceğini bildirdi.

Uraloğlu, önemli raylı sistem projelerinden Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı, Bursa'nın hızlı trenle buluşturulması, Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı, Halkalı-Havalimanı Metrosu, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem Hattı, Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı projelerini yakından takip edeceklerini kaydetti.

"İletişim altyapısını geliştirmeye devam edeceğiz"

Dünya denizciliğinde Türkiye'nin geldiği seviyeyi daha da büyüterek ülkenin dünya denizciliğinden daha fazla pay alması için çalışmalara devam edeceklerini vurgulayan Uraloğlu, "Gelişen teknolojimiz ve imkanlarımızla iletişim altyapısını geliştirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

AK Parti hükümetleri süresince ulaştırma, denizcilik ve haberleşme alanlarında birçok hizmete imza attıklarını anlatan Uraloğlu, 3 yıldan fazla süredir birlikte çalıştıkları Adil Karaismailoğlu'na milletvekilliği döneminde başarı diledi.

"Türkiye Yüzyılı'nda Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan kabinesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak göreve başlamanın şerefini yaşıyorum." diyen Uraloğlu, kendisine bu fırsatı verdiği için Erdoğan'a şükranlarını sundu.

"Mega projeleri milletimizin hizmetine sunduk"

Adil Karaismailoğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakanlığı kendisine teslim etmesinin çok büyük onur ve güven anlamına geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Onun güvenine layık olmak için 7/24 çok yoğun bir mesai harcadık. Dünyanın en büyük mühendislik teknolojilerini yerli ve milli mühendislerle yapmamız onur verici işlerimizdendi. Açtığımız projelerin adlarını saymaya kalksak saatler alır. Dünya ölçeğinde çok büyük mega projeleri bitirip ülkemizin, milletimizin hizmetine sunduk."

Sadece söz konusu projelerle vatandaşın hayatını kolaylaştırmadıklarını, Türkiye'nin gelişmesi, büyümesi için bu projelerle birlikte istihdamda, üretimde, yatırımda, sanayide, teknolojide, turizmde, tarımda ve hayvancılıkta olağanüstü katkılar sağladıklarını ifade eden Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Fizibilitesi uygun projelerde kamu-özel işbirlikleri, yap-işlet-devret projeleri yaparken, bir tarafta ülkemizin dört bir köşesinde yüzlerce projeyi de kamu bütçesinden aynı anda yaparak ülkemizin, milletimizin hizmetine sunan bir Bakanlık haline geldik. Yol arkadaşımız Abdulkadir Bey de bunun üzerine çok şey daha ilave edecektir. Ondan hiçbir şüphemiz yok."

Konuşmaların ardından Uraloğlu ve Karaismailoğlu, birbirlerine çiçek takdim etti.

AA