Pokrovsk

Rusya'nın hafta başında Donetsk bölgesindeki Pokrovsk şehrine düzenlediği füze saldırısı sonucu birçok sivil bina ve işletme zarar gördü.

7 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı saldırıda bazı binalar kullanılamaz hale geldi.

Kent sakinleri, saldırıya uğrayan apartmanlarında onarıma başlayarak normal yaşantılarına dönmek için mücadele veriyor.

Yaralarını sarmaya çalışan kent sakinleri, saldırı sırasında yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

"Hayatta kalmam mucize"

Soyadını paylaşmak istemeyen Pokrovsk sakinlerinden Tatyana, olay esnasında evdeki işlerle uğraştığını belirtti.

Tatyana, "İlk füze geldi ve patlama sesi duydum. Füzenin yakınlarımıza isabet ettiğini anladım. Pencereden sokağa baktığımda dumanı gördüm. İnsanlar bağırıp çağırıyordu. Herkes panik içindeydi. Korkunç bir durum vardı." dedi.

Sokağa çıktığında yaralılara yardımcı olduğunu dile getiren Tatyana, şu ifadeleri kullandı:

"Askerlerimiz ve Acil Durumlar Servisi personeli, o esnada enkaz altında kalanları kurtarmaya çalışıyordu. Onlar, hızlı şekilde apartmanın 5. katından bir erkeği ve iki kadını kurtardılar. Ben de kötüleşmeye başladım ve olay yerinden uzaklaştım. Parka gittiğimde ikinci füze geldi. Korkunç bir patlama sesi duydum. Çok korktum. Evime dönmeye korktum. Ertesi gün buraya geldiğimde apartmanımı korkunç halde buldum. Birçok bina ciddi hasar görmüş durumda. Binamızda kalan 2 komşumuz hayatını kaybetti. Birçok kişi yaralandı, hayatta kalmam mucize."

Tatyana, apartmanında tadilat yapmaya başladığını söyleyerek, "Bina kullanılır şekilde olursa burada kalmaya devam ederiz. Belki de buradan gideceğiz. Ne yapacağımı bilemiyorum. Burada kalmaktan korkuyorum. Şu anda cehennemde yaşıyoruz. Bulunduğumuz durumu izah etmek için söz bulamıyorum. Sivillerle savaşmak çok yanlış." dedi.

"Yaklaşık 100 apartman hasar gördü"

Ukrayna'da faaliyet gösteren "Proliska" insani yardım örgütünün temsilcisi Oleksiy Prima da olay yerinde faaliyetleri sürdürdüklerini ve saldırıda zarar görenlere destek çıktıklarını söyledi.

Saldırı sonucu yaklaşık 100 apartmanın hasar gördüğü bilgisini paylaşan Prima, vatandaşlara onarım için gerekli inşaat malzemelerini sağladıklarını dile getirdi.

Prima, "Olay yerinde psikologlarımız çalışıyor. Vatandaşlara ilk yardım malzemeleri dağıtıyoruz. Bunların arasında gıda malzemeleri, katlanır yataklar, uyku tulumları var. Bu, Pokrovsk'a yönelik ilk saldırı değil. Donetsk bölgesinden başka, Dnipro bölgesinde de çalıştık. Her vurulan yere gidiyoruz. Saldırılara uğrayan insanlara umut oluyoruz." ifadelerini kullandı.

AA