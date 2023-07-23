Haber: Mert Osman Erman

Bölge Valisi Oleh Kiper, patlamalarda 14 kişinin hastaneye kaldırıldığını, bunların arasında dört çocuk olduğunu söyledi.

Tarihi Transfigürasyon Katedrali, saldırılar sonucu ciddi şekilde hasar gördüğü belirtildi.

Moskova, pazartesi günü bir tahıl anlaşmasından çekilmesinden bu yana Odesa'ya neredeyse sürekli saldırılar düzenlemekte.

Kiper, "Odesa: canavarların bir başka gece saldırısı," diye yazdı ve saldırılarda altı konut binasının - aralarında birkaç apartman binası da bulunan - yıkıldığını belirtti.

Odesa'nın askeri yönetimi, Moskova'ya bağlı Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin Transfigürasyon Katedrali'nin ciddi şekilde zarar gördüğünü bildirdi.

Bina, Odesa'nın en büyük Ortodoks kilisesi olup 1809'da kutsandı. 1939'da Sovyetler Birliği tarafından yıkılmış ve daha sonra 2003'te yeniden inşa edilmişti.

Katedralin başdiyakonu Andriy Palchuk, olay yerine ilk ulaşan kişi olduğunu söyledi.

"Yıkım çok büyük; katedralin yarısı çatısız kaldı ve merkezi direkler ve temel tahrip oldu," dedi.

"Tüm pencereler ve alçı süslemeler uçtu. Parçalı bir yangın vardı, kilisenin ikonların ve mumların satıldığı bölümü tutuştu. Her şey yanıyordu, yanıyordu."

Birleşmiş Milletler'in kültürel ajansı Unesco, Rusya'ya Odesa'ya yönelik saldırıları sona erdirmesi için defalarca çağrıda bulundu. Rusya'nın itirazlarına rağmen bu yılın başlarında şehrin tarihi merkezi örgüt tarafından tehlike altında olan bir dünya mirası olarak ilan edildi.

Ancak Ukrayna'nın güney komutasının Facebook'ta paylaştığı bir güncellemede, Rusya'nın Odesa bölgesini en az beş farklı füze türüyle hedef aldığı belirtildi.

Ukrayna cumhurbaşkanlığı ofisinin başı Andriy Yermak, Odesa'ya yapılan son saldırıdan sonra daha fazla füze ve savunma sistemi çağrısını yineledi.

"Bu barışçıl bir şehre yapılan açık terör," diye yazdı Yermak. "Düşman sivilleri ve altyapıyı saldırmaktan mahrum bırakılmalı."

Ukrayna Tahıl Anlaşması Ne Oldu?

Moskova, pazartesi günü Birleşmiş Milletler destekli tahıl anlaşmasından çekildiği ve Ukrayna'yı anlaşma için hayati öneme sahip tahıl tedariklerini ve altyapıyı hedeflemekle suçladığı için Odesa liman kentine yönelik saldırıları özellikle arttırmıştı.

Yetkililer, bu hafta başında 60.000 tondan fazla tahılın saldırıda yok olduğunu söyledi.

Odesa, Ukrayna'nın en büyük limanı ve anlaşmanın şartları çerçevesinde milyonlarca ton tahıl gemileri tarafından boşaltıldı.

Türkiye ve Birleşmiş Milletler tarafından arabuluculuk edilen anlaşma, Rusya ve Ukrayna arasında Temmuz 2022'de imzalanmış ve gemilerin Karadeniz'deki bir koridordan seyretmelerine izin veriyordu.