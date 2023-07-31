Haber: Mert Osman Erman

BBC, "Bakhmut'un Hayaletleri" olarak anılan seçkin keskin nişancı ekibine, çevrelerindeki gece baskınlarını yürüten bu takıma özel erişim hakkı verildi.

Komutanları olan "Hayalet" takımının bizi "varoluşun kenarı" olarak adlandırdığı yere götürüyor - şehrin dış kesimlerindeki üslerine.

"Bana Hayalet denir," diyor bana. "Bakhmut'a dehşet saçmaya başladığımızda, 'Bakhmut'un Hayaletleri' adını aldık."

Üsleri zaten Rus topçularının menzilinde bulunuyor. Hayalet, yakındaki bir mermi patlamasından kaçınmıyor. "Topçu her zaman insanları endişelendirir," diyor. "Topçudan saklanabilirsiniz, ama keskin nişancıdan saklanamazsınız."

Hayaletler, yaklaşık 20 askerden oluşan bir ekip, son altı aydır Bakhmut'un çevresinde faaliyet gösteriyor. Genellikle yüksek değerli hedefleri avlıyorlar.

Hayalet'e ekibinin kaç Rus öldürdüğünü soruyorum. "Onaylanmış bir sayı var - 524. Bunlardan 76'sı benim," diyor. Ekip, her atışı tüfeklerinin nişanlarından elektronik olarak kaydediyor.

Ancak herkes bu sayıları tutmuyor. Bu geceki görevin keskin nişancısı olan Kuzia, "bununla gurur duyulacak bir şey olmadığını" söylüyor. "İnsanları öldürmüyoruz, düşmanı yok ediyoruz."

Savaştan önce fabrikada çalışıyordu. Silahlardan asla hoşlanmadığını ancak Rusya'nın saldırısıyla silaha sarılmak zorunda kaldığını söylüyor.

Kuzia, Amerikan yapımı Barrett keskin nişancı tüfeğini son bir kez kontrol ediyor: "Her görev tehlikeli, bir hata yaparsak düşman sizi vurabilir," diyor. "Tabii ki korkuyorum - sadece bir aptal korkmaz."

Bu geceki görevde ona Taras eşlik edecek. Kusch, aracın şoförü - onları cephe hattına mümkün olduğunca yaklaştıracak olan kişi. Oradan iki kişilik ekip hedeflerine ulaşmak için bir milden fazla yürümek zorunda kalacak. Hayalet üssünde çaylak olarak bilinen başka bir askerle birlikte kalacak.

Takımın en genç üyesi, İngiltere'de ilk eğitimini aldıktan sonra bu adı aldı. İlk onaylanmış öldürüsünü henüz gerçekleştirmemiş.

Hayalet, ekibin her üyesini askeri deneyim ve becerilerine göre değil, "insanlık ve vatanseverlik" temelinde özenle seçtiğini söylüyor.

Alacakaranlık yaklaşırken, ekip zırhlı Humvee'lerine biner. Ben ve kameraman Moose Campbell, onları bırakma noktasına kadar onlarla birlikte olacağız.

Kusch, sürüş rotasının bir kısmının hala Rus topçuları tarafından hedef alındığını söylüyor.

Motoru çalıştırdığında, ekip tümü çarmıh işaretini yapıyor. Kusch telefonundan biraz müzik çalmaya başlar. Ukraynalı rap şarkısının onları ruh haline soktuğunu söyler. Ama aynı zamanda top mermilerinin sesini maskeleyecektir.

İlk başta yakındaki patlamaların Humvee'nin gürültüsünden dolayı zor duyulması nedeniyle birkaç kez gökyüzüne işaret ederek "geliyorlar" diye uyarır. Yakınlarda birkaç tane daha düşer.

Ukraynalı zırhlı araçların enkazından geçeriz, şanslı olamayanlar. Kusch, yolun her iki tarafındaki mayın tarlalarına işaret eder. Yirmi dakika sonra, harap bir eve yakın ani bir duruş yaparız. İki kişilik keskin nişancı ekip kapıları açar ve ağaçlık bir yöne doğru kaybolur. Kusch, "Tanrı seninle olsun" diye bağırarak hızla araçtan çıkar.

Dönüş yolunda turuncu bir flaş ve daha güçlü bir patlama duyulur. Humvee daha fazla sarsılmaya başlar. Kusch, aracın arkasına bakmak için kapısını açar ve bir dizi küfür savurur.

Patlayan bir mermi parçası arka lastiklerden birini paramparça etmiştir. Başa dönüşte sinir bozucu bir şekilde üsse geri döneriz. Nihayet döndüğümüzde bize lastiği paramparça eden büyük bir parçayı gösterir.

Artık karanlık olmuş ve topçu atışları durmuş durumda. Üslerinde, keskin nişancı ekibinden haber beklerken endişeli bir şekilde radyolarını tutarlar. Kusch ve çaylak, üs içinde ağır adımlarla dolanır. Hayalet, yedi yaşındaki kızıyla telefon görüşmesi yapar. Kızı, heyecanla "Seni seviyorum, baba" diye bağırır. Bu, normallik anlarından kısa bir an - ama o kızına nasıl silah kullanacağını öğretmiştir bile.

Yedi saat sonra, çok az uykuyla, çekiliş zamanı gelir. Yangından korunmak için binada sığınırız, ardından Humvee'ye geri döneriz.

Bu sefer karanlıkta giderler, ancak dikkat çekmemek için farları açmamaya çalışırlar. Bir başka ani duruş ve iki kişilik keskin nişancı ekibi tekrar Humvee'ye biner.

Üsse geri döndüğümüzde rahatlama hissedilir. Kuzia "bir atış, bir hedef" der.

Daha sonra, gece dürbünü videosunu bize gösterirler. Bu, cephe hattına yakın Ukraynalı askerlere ateş eden bir Rus makinalı tüfekçisidir.

Şimdi, bir grup keskin nişancının savaşı kazanması veya Bakhmut'u geri alması mümkün değil. Ancak, etkisi olduğuna inanıyorlar.

Kusch, düşmanları üzerinde psikolojik bir etkisi olduğunu söylüyor - görünmez bir yerden ve duyulmayan bir sesle bir Rus askerini birer birer avlamak.