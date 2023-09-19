İstanbul

1992-1993 sezonundan itibaren UEFA Şampiyonlar Ligi adı altında oynanan organizasyonda bu sezona kadar Galatasaray 16, Beşiktaş 8, Fenerbahçe 6, Trabzonspor, Bursaspor ve Başakşehir ise birer kez mücadele etti.

Galatasaray 116, Beşiktaş 50, Fenerbahçe 40, Trabzonspor, Bursaspor ve Başakşehir de 6'şar kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıktı.

Türk takımları Şampiyonlar Ligi'nde 224 maça çıktı, bu karşılaşmalarda 54 galibiyet, 49 beraberlik, 121 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda 213 gol atan Türk ekipleri, kalelerinde ise 422 gol gördü.

Genel tablo

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarının performans tablosu şöyle:

Beşiktaş 2017-2018 sezonunda rekorlara imza attı

Beşiktaş, 2017-2018 sezonunda mücadele ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birkaç rekora imza attı.

Siyah-beyazlı ekip, grubunu 14 puanla tamamlayarak bu aşamada en fazla puan elde eden Türk takımı oldu.

Beşiktaş, gruptan namağlup ve lider olarak üst tura çıkan ilk Türk takımı olma başarısı gösterdi.

Siyah-beyazlılar ayrıca grup aşamasında en fazla gol atan (11) Türk temsilcisi olarak kayıtlara geçti.

Galatasaray ve Fenerbahçe çeyrek final oynadı

Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi'nde şimdiye kadar en büyük başarısı çeyrek final oldu.

Galatasaray, Rumen teknik adam Mircea Lucescu yönetiminde 2000-2001 ve Fatih Terim döneminde 2012-2013 sezonlarında, Fenerbahçe de 2007-2008 sezonunda Brezilyalı teknik adam Arthur Antunes Coimbra "Zico" yönetiminde çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

Bu arada, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bugünkünden farklı bir statüde oynandığı 1993-1994 sezonunda Galatasaray, Rainer Hollmann yönetiminde ilk iki eleme turunu geçerek, son 8 takımın mücadele ettiği gruplara kalmıştı. A Grubu'nda Barcelona, Monaco ve Spartak Moskova ile mücadele eden sarı-kırmızılılar, 2 puanla son sırada yer alarak elenmişti. A ve B gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar ise yarı final oynamıştı.

Fatih Terim en çok görev yapan teknik adam

Fatih Terim, Türk takımlarıyla bu ligde en çok görev yapan teknik adam unvanını elinde bulunduruyor.

Terim, Galatasaray'ın başında 53 kez Şampiyonlar Ligi maçına çıkarken, Mircea Lucescu ise Galatasaray ve Beşiktaş'ın başında 32 karşılaşmada görev aldı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş puan alamadı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en başarısız performansı Fenerbahçe ve Beşiktaş sergiledi.

Fenerbahçe 2001-2002, Beşiktaş da 2021-2022 sezonunda grubunu puansız kapattı.

Sarı-lacivertli takım, Mustafa Denizli yönetiminde mücadele ettiği söz konusu sezonda gruptaki 6 maçını da kaybetti, 3 gol atıp, kalesinde 12 gol gördü.

Beşiktaş da Sergen Yalçın idaresinde 2021-2022 sezonunda yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki 6 maçından da mağlubiyetle ayrıldı, 3 gol atıp, kalesinde 19 gole engel olamadı.

AA