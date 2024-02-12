İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turunda yarın ve 14 Şubat Çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak. Son 16 turu mücadelesi, 20-21 Şubat'taki müsabakalarla tamamlanacak.

"Devler Ligi"nde çeyrek finale yükselen takımlar, 5-6 ve 12-13 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu ilk maçları programı şu şekilde:

Yarın:

Leipzig (Almanya) - Real Madrid (İspanya)

Kopenhag (Danimarka) - Manchester City (İngiltere)

14 Şubat Çarşamba:

Lazio (İtalya) - Bayern Münih (Almanya)

Paris Saint-Germain (Fransa) - Real Sociedad (İspanya)

Abdullah Avcı: Şu an hem hedefimize doğru hareket ediyoruz hem de kupada ilk 8 arasındayız Abdullah Avcı: Şu an hem hedefimize doğru hareket ediyoruz hem de kupada ilk 8 arasındayız

20 Şubat Salı:

Inter (İtalya) - Atletico Madrid (İspanya)

PSV (Hollanda) - Borussia Dortmund (Almanya)

21 Şubat Çarşamba:

Porto (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)

Napoli (İtalya) - Barcelona (İspanya)

Kaynak: AA