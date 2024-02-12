İstanbul
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turunda yarın ve 14 Şubat Çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak. Son 16 turu mücadelesi, 20-21 Şubat'taki müsabakalarla tamamlanacak.
"Devler Ligi"nde çeyrek finale yükselen takımlar, 5-6 ve 12-13 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.
Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu ilk maçları programı şu şekilde:
Yarın:
Leipzig (Almanya) - Real Madrid (İspanya)
Kopenhag (Danimarka) - Manchester City (İngiltere)
14 Şubat Çarşamba:
Lazio (İtalya) - Bayern Münih (Almanya)
Paris Saint-Germain (Fransa) - Real Sociedad (İspanya)
20 Şubat Salı:
Inter (İtalya) - Atletico Madrid (İspanya)
PSV (Hollanda) - Borussia Dortmund (Almanya)
21 Şubat Çarşamba:
Porto (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)
Napoli (İtalya) - Barcelona (İspanya)Kaynak: AA