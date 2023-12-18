İstanbul

İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekiminde son şampiyon Manchester City, Galatasaray'ın yer aldığı gruptan ikinci olarak çıkan Kopenhag ile eşleşti.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları, 13-14 ve 20-21 Şubat, rövanşları ise 5-6 ile 12-13 Mart 2024 tarihlerinde oynanacak.

Eşleşmeler şöyle:

Porto (Portekiz)-Arsenal (İngiltere)

Napoli (İtalya)-Barcelona (İspanya)

Paris Saint-Germain (Fransa)-Real Sociedad (İspanya)

Inter (İtalya)-Atletico Madrid (İspanya)

PSV Eindhoven (Hollanda)-Borussia Dortmund (Almanya)

Lazio (İtalya)-Bayern Münih (Almanya)

Kopenhag (Danimarka)-Manchester City (İngiltere)

Leipzig (Almanya)-Real Madrid (İspanya)