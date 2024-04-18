Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında çeyrek final etabı, iki maçla tamamlandı.

Son şampiyon Manchester City, 3-3 berabere biten ilk maçın rövanşında İspanyol temsilcisi Real Madrid'i Etihad Stadı'nda ağırladı.

Real Madrid, 12. dakikada Rodrygo'nun attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. Ev sahibi ekip, 76. dakikada Belçikalı yıldızı Kevin de Bruyne ile skorda yeniden dengeyi sağladı: 1-1. Kalan bölümde başka gol olmayınca uzatma dakikalarına geçildi.

Uzatmalarda da skorun değişmediği mücadelede rakibine penaltı atışlarında 4-3 üstünlük sağlayan Real Madrid, adını son 4 takım arasına yazdırdı.

Manchester City'de Julian Alvarez, Phil Foden ve kaleci Ederson, atışları gole çevirirken, Bernardo Silva ve Mateo Kovacic penaltıdan yararlanamadı.

Real Madrid'de ise Jude Bellingham, Lucas Vazquez, Nacho ve Antonio Rüdiger penaltı noktasından golle ayrıldı. Konuk takımda penaltıyı golle sonuçlandıramayan tek isim Luka Modric oldu.

Eflatun-beyazlılarda mücadeleye yedek başlayan milli futbolcu Arda Güler, forma şansı bulamadı.

Bayern Münih'e turu Kimmich getirdi

Gecenin diğer maçında Alman temsilcisi Bayern Münih, 2-2 biten ilk maçın rövanşında İngiliz ekibi Arsenal'i konuk etti.

Allianz Arena'da oynanan ve ilk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 63. dakikasında Joshua Kimmich ile öne geçen ve kalan bölümde skoru korumasını bilen Bayern Münih, tur bileti alan taraf oldu.

Bayern Münih'in kalecisi Manuel Neuer, 58 Şampiyonlar Ligi maçında gol yemeyerek bu alanda rekor kırdı.

Bu sonuçların ardından Real Madrid ile Bayern Münih, yarı finalde eşleşti.

Yarı final müsabakalarının 30 Nisan-1 Mayıs ve 7-8 Mayıs'ta oynanacağı "Devler Ligi"nde final maçı, 1 Haziran'da Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak.