Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.
Çeyrek finalde ilk maçlar 9-10 Nisan, rövanşlar ise 16-17 Nisan'da oynanacak. Yarı finallerin 30 Nisan-1 Mayıs ve 7-8 Mayıs'ta oynanacağı "Devler Ligi"nde final maçı, 1 Haziran'da Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak.
Eşleşmeler şu şekilde:
Çeyrek final
Arsenal (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya)
Atletico Madrid (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya)
Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)
Paris Saint-Germain (Fransa) - Barcelona (İspanya)
Yarı final
Atletico Madrid (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya) / Paris Saint-Germain (Fransa) - Barcelona (İspanya)
Arsenal (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya) / Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)Kaynak: AA