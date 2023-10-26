Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, E, F, G ve H gruplarında 6 maç oynandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu maçında, İskoç temsilcisi Celtic ile İspanya ekibi Atletico Madrid'in 2-2 berabere kaldığı maçın tamamında, İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları nedeniyle taraftarlar, Filistin bayrağı açtı. Celtic taraftarları, maç öncesinde tribünün bir bölümünde Filistin bayraklı koreografi de yaptı.

Filistin bayrakları açan Celtic taraftarı, "Yürü, yürü; yüreğindeki umutla; ve asla yalnız yürümeyeceksin!" sloganları attı.

Alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu:

Celtic (İskoçya)-Atletico Madrid (İspanya): 2-2

F Grubu:

Paris Saint-Germain (Fransa)-Milan (İtalya): 3-0

Newcastle United (İngiltere)-Borussia Dortmund (Almanya): 0-1

G Grubu:

Young Boys (İsviçre)-Manchester City (İngiltere): 1-3

Leipzig (Almanya)-Kızılyıldız (Sırbistan): 3-1

H Grubu:

Royal Antwerp (Belçika)-Porto (Portekiz): 1-4