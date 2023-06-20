İstanbul
İlk maçların 11-12 Temmuz, rövanşların ise 18-19 Temmuz tarihlerinde oynanacağı eşleşmeler şöyle:
Hacken (İsveç) - The New Saints (Galler)
Ballkani (Kosova) - Ludogorets (Bulgaristan)
Shamrock Rovers (İrlanda) - Ön eleme turu kazananı
Zalgiris Vilnius (Litvanya) - Struga (Kuzey Makedonya)
Klaksvik (Faroe Adaları) - Ferencvaros (Macaristan)
Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Valmiera (Letonya)
Helsinki (Finlandiya) - Larne (Kuzey İrlanda)
Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Karabağ (Azerbaycan)
Rakow (Polonya) - Flora (Estonya)
Slovan Bratislava (Slovakya) - Swift Hesper (Lüksemburg)
Farul Constanta (Romanya) - Sheriff Tiraspol (Moldova)
Hamrun Spartans (Malta) - Maccabi Haifa (İsrail)
Urartu (Ermenistan) - Zrinjski (Bosna Hersek)
Partizani (Arnavutluk) - BATE Borisov (Belarus)
Astana (Kazakistan) - Dinamo Tiflis (Gürcistan)
AA