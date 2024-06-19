Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 2. eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi.

Fenerbahçe, İsviçre temsilcisi Lugano ile eşleşti.

Organizasyonda 2. eleme turu maçları, 23-24 ile 30-31 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Eşleşmeler şöyle:

Lig yolu

Lugano (İsviçre) - Fenerbahçe

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Partizan (Sırbistan)

Şampiyonlar yolu

Ludogorets 1945 (Bulgaristan) - Dinamo Batum (Gürcistan) / Dinamo Minsk (Belarus) - Pyunik (Ermenistan)

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APOEL (Güney Kıbrıs Rum Kesimi) / Ordabasy (Kazakistan) - Petrocub (Moldova)

Ferencvaros (Macaristan) / New Saints (Galler) - Decic (Karadağ)

PAOK (Yunanistan) / Borac Banja Luka (Bosna Hersek) - Egnatia (Arnavutluk)

Bodo/Glimt (Norveç) / RFS (Letonya) - Larne (Kuzey İrlanda)

Malmö (İsveç) / Klaksvik (Faroe Adaları) - Differdange 03 (Lüksemburg)

Vikingur Reykjavik (İzlanda) - Shamrock Rovers (İrlanda) / Sparta Prag (Çekya)

Ballkani (Kosova) - Santa Coloma (Andorra) / Midtjylland (Danimarka)

Flora Tallinn (Estonya) - NK Celje (Slovenya) / Slovan Bratislava (Slovakya) - Struga (Kuzey Makedonya)

Panevezys (Litvanya) - HJK Helsinki (Finlandiya) / Jagiellonia Białystok (Polonya)

Hamrun Spartans (Malta) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık) / Karabağ (Azerbaycan)

Virtus 1964 (San Marino) - FCSB (Romanya) / Maccabi Tel Aviv (İsrail)

Kaynak: AA