Ankara

İki ülkeden toplam 20 aday stadın 10'u, UEFA tarafından 2026 Ekim'e kadar açıklanacak. Her ülkeden 5'er statta, turnuva maçları oynanacak.

UEFA'nın açıklamasına göre, aday statlar şöyle:

Türkiye

1- Atatürk Olimpiyat Stadı

2- Ankara Yeni 19 Mayıs Stadı

3- Galatasaray RAMS Park

4- Fenerbahçe Ülker Stadı

5- Bursa Büyükşehir Belediye Stadı

6- Trabzonspor Papara Park

7- Konya Büyükşehir Belediye Stadı

8- Gaziantep Kalyon Stadı

9- Eskişehir Atatürk Stadı

10- Antalya Corendon Airlines Park

İtalya

Milano: San Siro - Giuseppe Meazza Stadı

Roma: Olimpiyat Stadı

Bari: San Nicola Stadı

Napoli: Diego Armando Maradona Stadı

Floransa: Artemio Franchi Stadı

Torino: Juventus Stadı

Cenova: Luigi Ferraris Stadı

Verona: Marcantonio Bentegodi Stadı

Bologna: Renato Dell'Ara Stadı

Calgiari: Sant'Elia Stadı