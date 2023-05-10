Ankara

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci turnuvasının ilk yarı final mücadelesinde, turnuvada daha önce 3 kez şampiyonluğa ulaşan İtalya'nın Juventus takımı, 6 kupayla organizasyon tarihinin en başarılı takımı konumundaki İspanya temsilcisi Sevilla'yı ağırlayacak.

Diğer yarı final karşılaşmasında ise turnuvada ilk şampiyonluğuna erişmeyi hedefleyen İtalya ekibi Roma, 1988 yılında kupayı kaldıran Almanya'nın Bayer Leverkusen takımını Olimpiyat Stadı'nda konuk edecek.

İki karşılaşma da TSİ 22.00'de başlayacak.

AA