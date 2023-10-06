Istanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunun grup aşaması ikinci haftasında, 4 grupta 8 maç oynandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Liverpool (İngiltere) - Union Saint-Gilloise (Belçika): 2-0

Spartak Trnava-Fenerbahçe maçına bakış Spartak Trnava-Fenerbahçe maçına bakış

Toulouse (Fransa) - LASK (Avusturya): 1-0

Villarreal (İspanya) - Rennes (Fransa): 1-0

Maccabi Haifa (İsrail) - Panathinaikos (Yunanistan): 0-0

Roma (İtalya) - Servette (İsviçre): 4-0

Slavia Prag (Çekya) - Sheriff (Moldova): 6-0

Molde (Norveç) - Bayer Leverkusen (Almanya): 1-2

Hacken (İsveç) - Karabağ (Azerbaycan): 0-1

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2023-2024 sezonunun ikinci haftası 8 maçla tamamlandı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü önemli organizasyonunda grup etabının ikinci haftasında 4 grupta 8 karşılaşma yapıldı.

Turnuvada mücadelede eden Türk takımlarından H Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, deplasmanda Slovakya'nın Spartak Trnava ekibini 2-1 yendi.

Alınan sonuçlar şöyle:

AZ Alkmaar (Hollanda)-Legia Varşova (Polonya): 1-0

Aston Villa (İngiltere)-Zrinjski (Bosna Hersek): 1-0

Fiorentina (İtalya)-Ferencvaros (Macaristan): 2-2

Cukaricki (Sırbistan)-Genk (Belçika): 0-2

PAOK (Yunanistan)-Eintracht Frankfurt (Almanya): 2-1

Aberdeen (İskoçya)-HJK (Finlandiya): 1-1

Nordsjaelland (Danimarka)-Ludogorets (Bulgaristan): 7-1

Spartak Trnava (Slovakya)-Fenerbahçe: 1-2

AA