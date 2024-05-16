Siyah-beyazlılar maça; Derek Needham, Jonah Mathews, Matt Mitchell, Kerem Konan ve Angel Delgado beşiyle başladı.

Beşiktaş, ilk yarıyı 45-40 önde tamamladı.

Final periyoduna 69-62 önde giden Beşiktaş Emlakjet Takımı, salondan 92-74 galip ayrıldı.

İki galibiyete ulaşan takımın bir üst tura yükseleceği serinin ikinci maçı, Manisa Büyükşehir Belediyespor'un ev sahipliğinde 18 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30'da Muradiye Spor Salonu'nda oynanacak.

Salon: BJK Emlakjet

Hakemler: Emin Moğulkoç, Fatih Arslanoğlu, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Beşiktaş Emlakjet: Mathews 21, Needham 23, Mitchell 7, Kerem Kuthan Konan 4, Delgado 12, Allman 14, Yiğit Arslan 5, Samet Yiğitoğlu 6, Berkan Durmaz, Yağız Aksu

Filenin Sultanları, bu sezon ilk galibiyetini ikinci maçta aldı Filenin Sultanları, bu sezon ilk galibiyetini ikinci maçta aldı

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Russell 14, Cruz 12, Luther, Anderson 16, Terry 11, Sinan Sağlam 2, Ege Arar 4, Mustafa Baki Görür 8, Dorukhan Engindeniz 5, Barış Çağan Özkan 2, Ayberk Olmaz

1. Periyot: 20-18

Devre: 45-40

3. Periyot: 69-62