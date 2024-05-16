Siyah-beyazlılar maça; Derek Needham, Jonah Mathews, Matt Mitchell, Kerem Konan ve Angel Delgado beşiyle başladı.
Beşiktaş, ilk yarıyı 45-40 önde tamamladı.
Final periyoduna 69-62 önde giden Beşiktaş Emlakjet Takımı, salondan 92-74 galip ayrıldı.
İki galibiyete ulaşan takımın bir üst tura yükseleceği serinin ikinci maçı, Manisa Büyükşehir Belediyespor'un ev sahipliğinde 18 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30'da Muradiye Spor Salonu'nda oynanacak.
Salon: BJK Emlakjet
Hakemler: Emin Moğulkoç, Fatih Arslanoğlu, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu
Beşiktaş Emlakjet: Mathews 21, Needham 23, Mitchell 7, Kerem Kuthan Konan 4, Delgado 12, Allman 14, Yiğit Arslan 5, Samet Yiğitoğlu 6, Berkan Durmaz, Yağız Aksu
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Russell 14, Cruz 12, Luther, Anderson 16, Terry 11, Sinan Sağlam 2, Ege Arar 4, Mustafa Baki Görür 8, Dorukhan Engindeniz 5, Barış Çağan Özkan 2, Ayberk Olmaz
1. Periyot: 20-18
Devre: 45-40
3. Periyot: 69-62