İlk maçta 3-2 mağlup ettiği Çekya ekibi Sparta Prag'a konuk olan Galatasaray, rakibine 4-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

Sparta Prag'ın gollerini 8. dakikada Preciado, 74. dakikada Tuci, 80. dakikada Haraslin ve 90+6. dakikada Kuchta atarken, Galatasaray'ın golünü 16. dakikada Abdülkerim Bardakcı kaydetti.

Olimpik Marsilya'nın Shakhtar Donetsk'i 3-1 yenerek son 16 turuna kaldığı maçta rakip fileleri havalandıran Olimpik Marsilyalı Pierre-Emerick Aubameyang, Radamel Falcao'yu geçerek 31 golle turnuva tarihinin en golcü oyuncusu oldu.

Eşleşmelerde iki maçta alınan sonuçlar şöyle:

Roma (İtalya)-Feyenoord (Hollanda): 1-1, 1-1 (4-2 penaltı atışları)

Sparta Prag (Çekya)-Galatasaray: 2-3, 4-1

Olimpik Marsilya (Fransa)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 2-2, 3-1

Sporting Lizbon (Portekiz)-Young Boys (İsviçre): 3-1, 1-1