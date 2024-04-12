İtalya temsilcisine galibiyeti 38 ve 60. dakikalarda Gianluca Scamacca ile 83. dakikada Mario Pasalic'in golleri getirdi.
Milli futbolcu Zeki Çelik'in 90. dakika forma giydiği maçta ise Roma, 17. dakikada Gianluca Mancini'nin attığı golle Milan'ı 1-0 mağlup etti.
Organizasyonda rövanş maçları, 18 Nisan Perşembe günü yapılacak.
Alınan sonuçlar şöyle:
Milan (İtalya)-Roma (İtalya): 0-1
Liverpool (İngiltere)-Atalanta (İtalya): 0-3
Bayer Leverkusen (Almanya)-West Ham United (İngiltere): 2-0
Benfica (Portekiz)-Olimpik Marsilya (Fransa): 2-1