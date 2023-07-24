İstanbul

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Litvanya'nın Zalgiris takımıyla karşılaşacak Galatasaray, elenmesi durumunda, Avrupa Ligi 3. turunda Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)-Hacken (İsveç) eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.

Avrupa Ligi'nin şampiyonlar yolu ve ana yol olmak üzere iki grup halinde yapılan 3. eleme turu kura çekimine göre, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundan gelecek takımların muhtemel eşleşmeleri şu şekilde oldu:

Şampiyonlar yolu:

- Zalgiris (Litvanya) - Galatasaray / Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) - Hacken (İsveç)

- Rakow Czestochowa (Polonya) - Karabağ (Azerbaycan) / HJK Helsinki (Finlandiya) - Molde (Norveç)

- HSK Zrinjski (Bosna Hersek) - Slovan Bratislava (Slovakya) / Breidablik (İzlanda) - Kopenhag (Danimarka)

- Sheriff (Moldova) - Maccabi Haifa (İsrail) / Aris Limassol (Güney Kıbrıs) - BATE Borisov (Belarus)

- GNK Dinamo (Hırvatistan) - Astana (Kazakistan) / Ludogorets (Bulgaristan) - Olimpija Ljubljana (Slovenya)

Ana yol:

- Olympiacos (Yunanistan) / Servette (İsviçre) - Genk (Belçika)

- Slavia Prag (Çekya) / Dnipro-1 (Ukrayna) - Panathinaikos (Yunanistan)

AA