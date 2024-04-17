Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda yarı finalistler belli olacak.

Fenerbahçe, deplasmanda 3-2 yenildiği Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka yarın saat 22.00'de başlayacak ve TV8'den canlı yayınlanacak.

Yarı final müsabakalarının 2 ve 9 Mayıs'ta yapılacağı Avrupa Konferans Ligi'nde kupanın sahibi, 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Ayasofya Stadı'ndaki finalde belli olacak.

Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

Çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:

19.45 Lille (Fransa)-Aston Villa (İngiltere) (1-2)

19.45 Fiorentina (İtalya)-Viktoria Plzen (Çekya) 0-0

22.00 PAOK (Yunanistan)-Club Brugge (Belçika) (0-1)

22.00 Fenerbahçe-Olympiakos (Yunanistan) (2-3)