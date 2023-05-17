İstanbul

Medipol Başakşehir ile aynı grupa yer alan, son 16 turunda da Sivasspor'u eleyen Fiorentina, yarı final ilk ayağında İsviçre temsilcisi Basel'e 2-1 yenilmişti. Bu maçın rövanşında Basel, Fiorentina'yı konuk edecek.

Fiorentina, 1960-61 sezonunda Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nı müzesine götürürken, Basel daha önce 2012-13 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynayarak Avrupa kulvarındaki en büyük başarısını elde etmişti.

Yarı finaldeki diğer eşleşmede ise İngiliz ekibi West Ham United, sahasında Hollanda'nın AZ Alkmaar takımını 2-1 mağlup etmişti. Bu karşılaşmanın rövanşında Hollanda temsilcisi, West Ham United'ı konuk edecek.

Londra temsilcisi, 1964-65 sezonunda Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda, 1999 yılında da Intertoto Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşadı. AZ Alkmaar ise 1980-81 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde final oynama başarısını gösterdi.

İki karşılaşma da TSİ 22.00'de başlayacak.

AA