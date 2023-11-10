Turnuvada mücadelede eden Türk takımlarından Fenerbahçe, H Grubu'nda Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'e deplasmanda 2-0 yenildi.

Alınan sonuçlar şu şekilde:

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Üzgünüz Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Üzgünüz

Slovan Bratislava (Slovakya) - Lille (Fransa): 1-1

Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Kİ Klaksvik (Faroe Adaları): 2-0

Breidablik (İzlanda) - Gent (Belçika): 2-3

Zorya Luhansk (Ukrayna) - Maccabi Tel Aviv (İsrail): 1-3

Club Brugge (Belçika) - Lugano (İsviçre): 2-0

Aston Villa (İngiltere) - AZ Alkmaar (Hollanda): 2-1

Ludogorets (Bulgaristan) - Fenerbahçe: 2-0

Kaynak: AA