Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü önemli organizasyonunda A,B,C ve D gruplarında 8 maç oynandı.

Turnuvada mücadelede eden Türk takımlarından Beşiktaş, D Grubu'nda deplasmanda İsviçre'nin Lugano takımına konuk olduğu maçı 2-0 kazandı.

Lille'in (Fransa), konuk ettiği KI Klaksvik (Faroe Adaları) takımını 3-0 yendiği maçta Fransız takımının formasını giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 29. dakikada penaltıdan bir gol kaydetti.

Son hafta maçlarının ardından gruplarını ilk sırada tamamlayan Lille (Fransa), Maccabi Tel Aviv (İsrail), Viktoria Plzen (Çekya) ve Club Brugge (Belçika) son 16 turuna kaldı.

Gruplarını ikinci sırada bitiren, Slovan Bratislava (Slovakya), Gent (Belçika), Dinamo Zagreb (Hırvatistan) ve Bodo/Glimt (Norveç) ise son 16 turuna yükselmek için play-off turunda mücadele edecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında 6. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Slovan Bratislava (Slovakya)-Olimpija Ljubljana (Slovenya): 1-2

Lille (Fransa)-KI Klaksvik (Faroe Adaları): 3-0

Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Gent (Belçika): 3-1

Zorya (Ukrayna)-Breidablik (İzlanda): 4-0

Viktoria Plzen (Çekya)-Astana (Kazakistan): 3-0

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Ballkani (Kosova): 3-0

Club Brugge (Belçika)-Bodo/Glimt (Norveç): 3-1

Lugano (İsviçre)-Beşiktaş: 0-2