Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise deplasmanında 20. dakikada Michy Batshuayi, 84. dakikada Jayden Oosterwolde ve 90+4. dakikada penaltıdan Dusan Tadic'in golleriyle 3-0 kazandı.
Çeyrek finale yükselecek takımların belirleneceği son 16 turu rövanş karşılaşmaları, 14 Mart'ta oynanacak.
Alınan sonuçlar şöyle:
Union Saint-Gilloise (Belçika)-Fenerbahçe: 0-3
Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-PAOK (Yunanistan): 2-0
Maccabi Haifa (İsrail)-Fiorentina (İtalya): 3-4
Servette (İsviçre)-Viktoria Plzen (Çekya): 0-0Kaynak: AA