Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise deplasmanında 20. dakikada Michy Batshuayi, 84. dakikada Jayden Oosterwolde ve 90+4. dakikada penaltıdan Dusan Tadic'in golleriyle 3-0 kazandı.

PFDK'den Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ile kulüplere para cezası PFDK'den Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ile kulüplere para cezası

Çeyrek finale yükselecek takımların belirleneceği son 16 turu rövanş karşılaşmaları, 14 Mart'ta oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Union Saint-Gilloise (Belçika)-Fenerbahçe: 0-3

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-PAOK (Yunanistan): 2-0

Maccabi Haifa (İsrail)-Fiorentina (İtalya): 3-4

Servette (İsviçre)-Viktoria Plzen (Çekya): 0-0

Kaynak: AA