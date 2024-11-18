Uluslararası Bisiklet Birliği’nin Gran Fondo Dünya Serisi kapsamındaki uluslararası bisiklet yarışı UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya’nın uzun ve kısa parkurları 17 Kasım’da Nirvana Cosmopolitan Hotel önünden saat 10.00’da start aldı.
UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya, 98 km’lik uzun parkur, 66 km’lik kısa parkuruyla nefes kesen mücadeleye sahne oldu. Ayrıca, 66 km’lik kısa parkura Paracycling sporcular da katıldı.
Antalya'nın nefes kesen doğası ve tarihi zenginlikleri içinde eşsiz bir yarış deneyimi sunan bisiklet dünyasının en prestijli Gran Fondo yarışları arasında yer alan uluslararası bisiklet yarışı UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya, bu yıl dördüncü kez düzenlendi.
UCI Gran Fondo Dünya Şampiyonası’na katılabilmek için zorunlu ön etaplardan biri olan ve bu özelliğiyle diğer Gran Fondo yarışlarından ayrılan UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya, yerli ve yabancı yüzlerce amatör bisiklet kullanıcısını Antalya’da ağırlandı. Nirvana Hotels ana sponsorluğunda Mooves Event organizasyonu ile Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), T.C. Kültür Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, T.C. Spor Bakanlığı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun destekleri ve Antalya'nın markaları Fraport TAV Antalya Airport, Corendon Airlines, AG Tohum, Arso İnşaat ve Shimano ile Bisan'ın da sponsorluğunda 3 farklı parkurda gerçekleştirildi.
Amatör bisikletçilerin UCI standartlarında yarışmasını sağlayan UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya bisiklet yarışı; 98 km uzun parkur, 66 km AG Tohum kısa parkur 17 Kasım Pazar günü Nirvana Cosmopolitan Hotel önünden saat 10.00’da start aldı. Yarışın startını Antalya Valisi Hulusi Şahin, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Nirvana Hotels CEO’su Ali Uçaş, Muratpaşa Belediyesi Kaymakamı İhsan Kara, Corendon Airlines Genel Müdür Yardımcısı Berna Oskay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Turizm İl Müdürü Candemir Zoroğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali verdi.
Bisikletçiler, dünyadaki en hızlı parkurları ile ses getiren bu özel yarışta zorlu hava koşullarıyla sınırlarını zorladı. Perge Antik kenti, Düden Şelalesi ve orman yollarından geçen bisikletçiler, Antalya'nın tarihi ve doğal güzelliklerini keşfederek eşsiz bir rota üzerinde pedal çevirdi.
Paracycling Etabında Sporcuların Azmi Sınır Tanımadı
Sınırları ortadan kaldıran paracycling etabında ise farklı kategorilerde yer alan sporcular büyük bir azimle mücadele etti. Paracycling etabında yer alan sporcuların performansları, engellerin sporla nasıl aşılabileceğini bir kez daha gösterdi.
Bisiklet dostu otelleri, bisiklet organizasyonları, bisiklet toplulukları ve bisiklet yolları ile bir bisiklet şehri olan Antalya, UCI Gran Fondo Dünya Şampiyonası’na 2029 yılında ev sahipliği yapmak için hazırlanıyor.
Yarış sonrasında gerçekleştirilen ödül töreninde kazanan yarışmacıları şu şekildedir:
Kısa Parkur Paracycling Sonuçlar
1. Uğur Fırat
2. Pawel Babenko
3. Mustafa Sağlam
Kısa Parkur 75 -79 Erkekler
1. Peter Ftorek
2. Philip Norris
Kısa Parkur 70 - 74 Erkekler
1. Zdenko Šlúch
2. Rinat Akhmedbekov
3. William March
Kısa Parkur 65- 69 Erkekler
1. deuss leon
2. Nick Giles
3. Kay Østvold
Kısa Parkur 60-64 Erkekler
1. Kurt Leuntjens
2. Cocquyt Patrick
3. Wojciech Bartolewski
Kısa Parkur 55-59 Erkekler
1. Atilla Atay
2. Osman Şirin
3. Andrei Efimov
Kısa Parkur 50-54 Erkekler
1.Cengiz İnal
2. Uğur Erdoğan
3. Hakan Şişe
Kısa Parkur 45-49 Erkekler
1. Melih Beyhan
2. Alper Adaş
3. Ali İhsan Taş
Kısa Parkur 40-44 Erkekler
1. Murat Uslu
2. Cumali Yılmaz
3. Mehmet Babaandaç
Kısa Parkur 35-39 Erkekler
1. Cengiz Güner
2. Vasfi Karabacak
3. Halil Fındık
Kısa Parkur 19-34 Erkekler
1. Mithat Temizyürek
2. Pavel Plavinski
3. Berat Özdamar
Kısa Parkur 14-18 Erkekler
1. Mustafa Alperen Aydınlı
2. Şahin İyidilli
3. Azat Sanziapov
Kısa Parkur 65-69 Kadınlar
1. Lucia Borradaile
Kısa Parkur 60-64 Kadınlar
1. Judy Brown
Kısa Parkur 55-59 Kadınlar
1. Sissel Kulseth Østvold Østvold
2. Irina Tikhonovich
3. Anna Bielinska
Kısa Parkur 50-54 Kadınlar
1. Els Bourgonjon
2. Natalie Sullivan
3. Sandrine Roca
Kısa Parkur 45-49 Kadınlar
1. Buket Demirci
2. Zeynep Aykan
3. Cemile Aksu Algan
Kısa Parkur 40-44 Kadınlar
1. Tansu Nur Atakan
2. İlknur Çetin
3. Emel Aksoy Şahin
Kısa Parkur 35-39 Kadınlar
1. Burcu Kaya
2. Kristina Sergunova
3. Gülşah Kaya
Kısa Parkur 19-34 Kadınlar
1. Fatemeh Feizi
2. Pınar Kurtoğlu
3. Beyza Ersan
Uzun Parkur 45-49 Kadınlar
1. Marina Letaeva
2. Mariia Petrova
3. Fosse Aurelie
Uzun Parkur 40-44 Kadınlar
1. Martyna Wisniewska
2. Nadezhda Semeniuk
3. Marina Medvedskaia
Uzun Parkur 35-39 Kadınlar
1. Daria Pravilova
2. Betül Özkan
3. Anastasia Volchanskaya
Uzun Parkur 19- 34 Kadınlar
1. Aliaksandra Fiadzechka
2. Mathilde Bengtson
3. Paris Sophia Wood
Uzun Parkur 55-59 Erkekler
4. Gino Primo
2. Peslerbe Christophe
3. Vadim Yudkin
Uzun Parkur 50-54 Erkekler
1. Dmitry Murashko
2. Ataman Şekerci
3. Dzmıtry Charvıakou
Uzun Parkur 45-49 Erkekler
1. Jakub Ruciński
2. Aleksey Avdeev
3. Tı̇mur Ni̇zam
Uzun Parkur 40-44 Erkekler
5. Gökhan Uzuntaş
6. Maxim Gogolev
7. Ehsan Heidari
Uzun Parkur 35-39 Erkekler
1. Christoffer Bremvåg
2. Matthieu Echchelh
3. Mikhail Petrochenko
Uzun Parkur 19-34 Erkekler
1. Danil Konotop
2. Jeroen Blondeel
3. Soner Akbaş